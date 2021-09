6 consigli per recuperare spazio in una cucina piccola

Arredare una cucina secondo le tue esigenze significa creare uno spazio per la vita così com’è davvero tutti i giorni. Non importa se ti piace preparare menu di tre portate o se preferisci pasti veloci e semplici – più spazio hai per cucinare e meglio è. Ecco i suggerimenti che possono aiutarti a ricavare più spazio per la tua arte culinaria, anche nel più piccolo angolo cottura.

Opta per elettrodomestici pratici

In una cucina piccola, la scelta degli elettrodomestici giusti è fondamentale. In questo caso, l’elemento cruciale non è tanto la qualità, quanto piuttosto le dimensioni. La scelta ideale sono i piccoli frullatori e i mini forni che possono essere montati anche sul bancone, o i fornelli portatili. Infatti, il bancone sgombro da elettrodomestici ingombranti sembra più elegante e ordinato. Se cucini spesso e volentieri, investi in un robot da cucina multifunzionale: diventerà il tuo braccio destro e ti aiuterà a tagliare, tritare e mescolare tutto ciò che vuoi.

Recupera un piano lavoro extra

Il tuo angolo cottura consiste solo di un piano di lavoro e di un lavello? Il carrello da cucina diventerà per te un ottimo aiutante. Ti offrirà uno spazio supplementare per riporre le cose e, soprattutto, avrai anche un piano di lavoro da trascinare facilmente spostandolo a tuo piacimento.

Sfrutta ogni centimetro

Il più grande svantaggio di una cucina piccola è la mancanza di spazio dove riporre i vari oggetti. Ma non disperare: tutto quello che devi fare è arredarla con gli accessori giusti per avere tutto a portata di mano quando cucini. Ottimizza lo spazio sotto i pensili e inserisci dei portautensili per gli accessori da cucina, i coltelli o le spezie. Una soluzione pratica ed elegante sono le strisce magnetiche o i classici ganci. In una cucina piccola piccola si può persino avvitare lo scolapiatti sulla parete.

Recupera spazio extra per riporre oggetti

Sfrutta al meglio non solo lo spazio sotto i pensili, ma anche quello sopra posizionandoci dei pratici contenitori. Ti aiuteranno a tenere in ordine la tua cucina e con un design accattivante la renderanno ancora più bella. I contenitori ti aiuteranno a nascondere teglie o utensili che non usi spesso, o alimenti a lunga scadenza.

Fa’ luce sui tuoi esperimenti culinari

Una corretta illuminazione della casa è essenziale, e questo vale ancor di più per la cucina. Le strisce LED sono quasi invisibili e illuminano la zona necessaria senza occupare spazio in cucina. Installale non solo sopra il bancone, ma anche all’interno di armadietti o cassetti, dove sono molto pratiche.

Personalizza il tuo tavolo

Un’eccellente soluzione d’arredo per una casa piccola? Il tavolo salvaspazio flessibile. Quando vuoi accogliere tutta la famiglia basta estrarre i piani pieghevoli. Quando invece non serve li puoi richiudere riducendo al minimo gli ingombri.