Ieri in Molise c’erano stati 31 positivi, di cui 11 nella sola Trivento, e 7 guariti. C’era stato anche un ricovero, il sesto dell’intera settimana

4 CONTAGI, TASSO AL 3.9% MA SONO SOLO 102 I TAMPONI

Il bollettino domenicale riferisce di 4 soli nuovi contagi, rispettivamente ad Agnone, Montefalcone nel Sannio, Santa Croce di Magliano e Venafro. I tamponi molecolari processati sono stati però solo 102, pertanto il tasso di positività è del 3.92%.

9 GUARIGIONI DI CUI 4 A TRIVENTO. OGGI NESSUN RICOVERO

Le buone notizie. Oggi, dopo 5 giorni consecutivi in cui complessivamente ci sono stati 6 ricoveri in Infettive, non si registra alcuna ospedalizzazione. Pertanto al Cardarelli, nel reparto ordinario Covid, rimangono 13 pazienti.

Oggi il bollettino Asrem riporta 9 guarigioni: 4 si riferiscono a Trivento, dove il cluster rispetto a ieri cala come numero di positivi. Ci sono altresì 2 guariti di Riccia, 2 di Santa Croce di Magliano e 1 di Bojano. Dall’inizio della pandemia, in Molise dei degli oltre 14.300 contagiati esattamente 13.600 sono guariti dall’infezione.

RICOVERI, TASSO OSPEDALIZZAZIONE 9 VOLTE PIù ALTO NEI NON VACCINATI. COSA DICE L’ULTIMO REPORT DELL’ISS

L’ultimo bollettino di Sorveglianza Integrata Covid-19 elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità – pubblicato il 3 settembre – segnala come sia in aumento l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione da virus SARSCoV-2 (34 anni). “Rallenta l’aumento dell’incidenza nelle fasce di età 10-29 anni, mentre si osserva un aumento dei casi nelle fasce di età più adulte con un lieve aumento anche del tasso di ospedalizzazione”.

Il report afferma come la maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni in Italia (tra luglio ed agosto, ndr) siano stati diagnosticati in persone non vaccinate.

Ampio capitolo, come sempre e con dati alla mano, è riservato alle vaccinazioni e alla loro efficacia protettiva. “Si osserva una forte riduzione del rischio di infezione da virus SARS-Cov-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate (78% per la diagnosi, 94% per l’ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e 97% per i decessi).

Negli ultimi 30 giorni, si rileva come il 25,9% delle diagnosi di SARS-COV-2, il 37,9% delle ospedalizzazioni, il 50,6% dei ricoveri in terapia intensiva e il 51,1% dei decessi negli over 80 siano avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino”.

E ancora: “Calcolando il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni, si riscontra come questo per i non vaccinati sia circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo (187,8 vs 21,1 per 100.000 abitanti).

Analizzando allo stesso modo il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben quindici volte più basso dei non vaccinati (1,0 vs 14,6 per 100.000 abitanti) mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (5,3 vs 0,3 per 100.000 abitanti)”.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi, 5 settembre, in Italia si sono registrati 5.315 nuovi casi di Sars-Cov-2, per un tasso di positività del 2%. Le vittime sono state 49, ancora un numero quotidiano alto (ieri era stato di 58). Aumentano, seppure di poco, le degenze: rispetto a ieri +12 i ricoveri ordinari e +3 quelli in Terapia Intensiva.