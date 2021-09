Ieri in Molise 11 contagi (tasso del 2,3%) e 6 guariti, oltre a un ricovero e nessun decesso.

ALTRO RICOVERO, SONO 13 IN MALATTIE INFETTIVE

Purtroppo anche oggi si registra un ricovero in ospedale che porta a quota 13 le persone assistite in Malattie infettive mentre non ci sono degenti in Terapia Intensiva. La persona che ha avuto bisogno di assistenza al Cardarelli è residente a Campodipietra.

31 CONTAGI IN 12 PAESI

È di 31 nuovi contagi da coronavirus su 533 tamponi processati per un tasso di positività del 5,8% secondo quanto emerge dal bollettino odierno della Azienda Sanitaria regionale del Molise. I 31 positivi rilevati nelle ultime 24 ore si riferiscono a 12 diversi comuni della regione. Spicca ancora una volta con 11 casi accertati Trivento, paese dove c’è un ampio focolaio con circa 35 positivi. 5 anche i casi rilevati ad Agnone, mentre ce ne sono 3 a Ripalimosani. Il numero dei guariti rilevati oggi è soltanto di 7, il che porta gli attualmente positivi a 265.

DIVERSI CLUSTER A TRIVENTO, SINDACO CHIUDE UFFICI COMUNALI

C’è particolare preoccupazione a Trivento dove attualmente ci sono 35 positivi, numero “riferito a diversi cluster soprattutto di giovani”, ha riferito il sindaco Pasquale Corallo. In più un cittadino di Trivento è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Alla luce di tale emergenza Corallo ha firmato due ordinanze: una per chiudere al pubblico gli uffici comunali dal 6 fino al 13 settembre, ad eccezione dei servizi essenziali come l’ufficio di stato civile, l’anagrafe, ufficio protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza). Mentre sono aperti sono per motivi di necessità e urgenza l’ufficio della polizia locale e l’ufficio tecnico. Con un’altra ordinanza Pasquale Corallo ha imposto l’obbligo di comunicazione dei positivi da parte dei cittadini che si sono sottoposti a test molecolari o antigenici, da parte dei medici di base e dei pediatri. Inoltre con l’ordinanza il primo cittadino obbliga alle persone conviventi dei cittadini risultati positivi di rispettare le norme della sorveglianza fiduciaria (isolamento fiduciario).

VACCINAZIONE COMPLETATA PER OLTRE 200MILA MOLISANI

Oltre 200.000 persone in Molise si sono immunizzate dal covid-19. Lo si evince dai dati della piattaforma regionale secondo cui siamo a oltre 195mila seconde dosi somministrate alle quali vanno aggiunti le 5.800 dosi del vaccino Johnson & Johnson che, com’é noto, non ha bisogno del richiamo. Guardando alle percentuali, il 68% circa dei molisani è immunizzato, mentre se ci si riferisce alla sola popolazione vaccinabile, vale a dire quella con più di 12 anni di età, la percentuale di persone immunizzate sale a oltre il 74%.

ASREM ACQUISTA TEST PER INVIDUARE LE VARIANTI

L’Azienda sanitaria regionale ha deciso di acquistare test di screening per la ricerca delle nuove varianti del Sars-cov-2. È quanto prevede una delibera dello scorso 2 settembre del direttore generale Oreste Florenzano. Il provvedimento è stato preso dopo la richiesta del direttore del laboratorio analisi dell’Asrem di “fornire test molecolari di screening per la ricerca di nuove varianti prodotti dalla ditta Arow Diagnostics”. Attrezzature che consentiranno di potenziare il sequenziamento delle varianti, operazioni che già avvengono grazie alle macchine già in uso nello stesso laboratorio guidato dal dottore Massimiliano Scutellà. Il costo della spesa sfiora i 30.000 euro.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati registrati 6.157 nuovi casi di positività con tasso di positività del 1,9% per effetto di 331.350 tamponi. Ancora 56 le persone che hanno perso la vita mentre c’è una leggera crescita dei posti letto occupati: +40 per i ricoveri ordinari e + 13 per le Terapie intensive.