Ieri in Molise c’erano stati 26 contagi (tasso al 7.7%) e 24 guariti. 2 i ricoveri in Infettive

ANCORA UN RICOVERO, ANCORA UNA PERSONA NON VACCINATA

I ricoveri in Malattie Infettive non si fermano: dopo le due persone di Cercemaggiore di ieri, oggi il bollettino Asrem riporta l’ospedalizzazione di una persona di Termoli. Si tratta di una donna di 61 anni che non si è finora vaccinata contro il Covid-19. E questa è una caratteristica che accomuna quasi tutti i ricoverati delle ultime settimane. Ora nel reparto Covid si trovano 12 degenti mentre la Terapia intensiva resta vuota.

OGGI 11 CONTAGI E 6 GUARITI

Il tasso di positività oggi è di poco meno del 2.3% per effetto di 11 tamponi positivi su un totale di 484. Ancora 4 casi a Montefalcone nel Sannio, dove di recente è emerso un cluster che contempla in particolare giovani ragazzi. 4 casi anche ad Agnone, e poi 1 rispettivamente a Termoli, Montenero di Bisaccia e Portocannone.

Sono 6 le guarigioni delle ultime 24 ore e si riferiscono a persone di Santa Croce di Magliano (3), Rotello (2) e Sepino (1). Gli attualmente positivi in Molise dunque sono 241.

IL MONITORAGGIO: MOLISE A RISCHIO MODERATO E L’INCIDENZA RADDOPPIA

Dal report di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute relative alla settimana 23-29 agosto emerge che sono in calo sia l’Rt che l’incidenza dei contagi. Più precisamente l’indice Rt scende a 0,97 rispetto all’1,01 della scorsa settimana e l’incidenza arriva a 74 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 77 di sette giorni fa. L’incidenza del Molise resta la più bassa d’Italia ma si impenna passando da 22.6 ogni 100mila abitanti del periodo 20-26 agosto al 41,1 del periodo 27 agosto-2 settembre. Insomma quasi raddoppia da una settimana all’altra.

Ma se è vero che calano sia l’indice Rt che l’incidenza va rilevato che aumentano i ricoveri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 6%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto) a 544 (31 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente e si attesta al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto) a 4.252 (31 agosto). In Molise (dati Agenas) il tasso di occupazione delle Terapie Intensive è pari a 0 mentre per quanto riguarda le aree mediche è di poco superiore al 6%.

Calabria e Sardegna vicine al passaggio in zona gialla ma riescono a restare bianche. In giallo invece resta la Sicilia. Complessivamente si nota un peggioramento perchè aumentano le regioni classificate a rischio moderato che salgono da 10 a 17, e il Molise è tra queste.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia ci sono stati 6.735 nuovi casi di Sars-Cov-2, per un tasso di positività del 2.3% (stabile rispetto a ieri). 58 le vittime nelle ultime 24 ore (ieri 62). In calo le degenze ordinarie per il quarto giorno di fila e praticamente stabili quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -41 (ieri -26), mentre quelli in terapia intensiva sono +1 (ieri +15).