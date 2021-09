25 settembre – 8 contagi e nessun ricovero. Terze dosi, superata quota 900

Ieri in Molise 4 contagi e 1 guarigione, 0 ricoveri e 0 dimessi, 0 decessi

8 CONTAGI E 4 GUARITI

L’ultimo bollettino Asrem riferisce di 8 contagi su un totale di 382 tamponi: il tasso di positività dunque sfiora il 2.1%. I nuovi positivi sono di Fornelli (2), comune dove domani si procederà a uno screening di massa, Palata (2), Venafro (2), Frosolone (1) ed Isernia (1).

Sono guarite invece altre 4 persone, rispettivamente di Riccia, San Felice del Molise, Termoli e Trivento. Pertanto, alla luce di nuovi casi e nuove guarigioni, gli attualmente positivi in Molise salgono leggermente e si attestano sulla cifra totale di 163.

DODICESIMO GIORNO SENZA NUOVI RICOVERI

Oggi è il dodicesimo giorno consecutivo in cui in Molise non si registra alcun nuovo ricovero ospedaliero per le conseguenze del Covid. Non ci sono neanche dimissioni pertanto i degenti restano 3 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

TERZE DOSI, SONO GIÀ OLTRE 910 IN MOLISE

Dal sito regionale che monitora l’andamento delle vaccinazioni risultano attualmente più di 910 le terze dose, i richiami ‘addizionali’ di vaccino, somministrate ai molisani. Si tratta per la quasi totalità di soggetti estremamente vulnerabili. Ricordiamo che la somministrazione di questa dose aggiuntiva di antiCovid è partita, come da indicazioni ministeriali, lo scorso 20 settembre.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 3.525 nuovi casi di infezione al Sars-Cov-2, per un tasso di positività rispetto ai tamponi sceso all’1% (ieri era 1.4%). 50 le vittime, poco meno di quelle registrate ieri. Cala ancora il numero di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (-8) e nei reparti ordinari (-56).