Ieri in Molise 10 contagi (su 439 test), 14 guariti e un dimesso

4 CONTAGI E 1 GUARITO, TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1.1%

Bollettino da ‘calma piatta’ quello di oggi 24 settembre. Sono soltanto 4 i nuovi molisani risultati positivi al Sars-Cov-2 (2 di Termoli, 1 di Campomarino e 1 di Isernia). Al contempo è guarito un cittadino di Termoli. Il numero di attualmente positivi in regione risale dunque di pochissimo: ora è 159.

UNDICESIMO GIORNO SENZA NUOVI RICOVERI IN REGIONE

Da 11 giorni in Molise non ci sono nuovi ricoveri. Oggi, a differenza di ieri, non ci sono neanche dimissioni. Pertanto il numero di pazienti col Covid assistiti in ospedale rimane 5: 3 sono in Malattie Infettive e 2 in Rianimazione.

IL MONITORAGGIO DELL’ISS: CALANO ANCORA INCIDENZA E RICOVERI IN ITALIA. MOLISE TORNA A RISCHIO BASSO

L’andamento dell’epidemia in Italia è in ulteriore miglioramento. È quanto emerge dal report della Cabina di regia. L’indice Rt scende a 0,82 rispetto allo 0,85 di una settimana fa e anche l’incidenza è in discesa a 45 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 54 di sette giorni fa.

Si conferma poi anche una lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva: il primo è ora a 6.8% mentre il secondo è a 5.7%. In Molise (aggiornato coi dati di ieri) il reparto ordinario è occupato al 2% circa mentre la Rianimazione al 5%.

La nostra regione torna ad essere a rischio ‘basso’ (la settimana scorsa era ‘moderato’. Ma sono quasi tutte le regioni e province autonome ad essere in questa situazione, ad eccezione di 4 classificate a rischio ‘moderato’. Nessuna presenta un livello di rischio ‘alto’.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 3.797 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività sostanzialmente stabile rispetto a quello dei giorni scorsi (intorno all’1.4%). Sono state 52 le vittime (ieri 63, ieri l’altro 67) mentre calano ancora le degenze ospedaliere. Rispetto a ieri oggi sono 16 in meno i posti letto occupati in Rianimazione e 97 in meno quelli nei reparti ordinari Covid.