Ieri in Molise 5 positivi e 14 guariti, 0 ricoverati e 0 dimessi

PAZIENTE DI FROSOLONE DIMESSO, SCENDONO A 5 I RICOVERI

In Malattie Infettive da 10 giorni non si registrano nuovi ingressi, ma uscite sì. Oggi l’ultima in ordine di tempo, che si riferisce a un degente con residenza a Frosolone. Un’ottima notizia, che porta a 5 il numero complessivo di ricoverati Covid al Cardarelli. Di questi 3 sono nel reparto ordinario e 2 sono in Terapia Intensiva.

10 CONTAGI E 14 GUARITI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 2.3%

Anche oggi i nuovi positivi sono in numero inferiore rispetto ai guariti dall’infezione, e il numero di attualmente ‘infetti’ in regione scende ancora (è di 156 persone). I nuovi positivi emergono a fronte di 439 tamponi molecolari: il tasso di positività è di poco inferiore al 2.3%. Nuovi casi vengono segnalati dal bollettino Asrem a Termoli (3), Venafro (2), Petrella Tifernina (2) e poi a Campomarino, Isernia e Fornelli (dove ora i positivi sono 13).

Ma ci sono altre 14 guarigioni e si riferiscono a cittadini di Agnone (4), Campobasso (2), Campomarino (2), Montefalcone nel Sannio (2). 1 guarito anche nei centri di Portocannone, San Felice del Molise, Termoli e Trivento.

SOLO UN NUOVO CASO A FORNELLI, DOVE LE SCUOLE SONO CHIUSE E DOMENICA SI FARÀ SCREENING

10 i contagi in tutta la settimana scorsa, altri 3 in questa. Una situazione che ha preoccupato e che ha indotto il sindaco a emanare un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole.

MAPPA ECDC, IL MOLISE TORNA IN VERDE

Nella mappa dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, la nostra regione torna in verde (colore che contraddistingue i territori con una minor incidenza di contagi per 100mila abitanti) dopo che era divenuta arancione. A fare compagnia in Italia al Molise ci sono anche Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati ulteriori 4.061 casi di coronavirus, per un tasso di positività all’1.3% (sostanzialmente stabile da giorni). Le vittime sono stati 63 (ieri 67), e anche questo dato pare essersi stabilizzato. In calo le degenze negli ospedali: rispetto a ieri ricoveri nei reparti ordinari a -146 e terapie intensive a -8.