Anche ieri in Molise c’erano stati 5 nuovi contagi (ma su 470 test). 11 guariti e 1 dimesso nel bollettino del 21 settembre

5 CASI E 14 GUARITI, IN CADUTA LIBERA GLI ATTUALMENTE POSITIVI

La tendenza è questa, e va avanti da giorni: pochi positivi con un numero decisamente più alto di guariti. Nell’ultimo bollettino Asrem – quello di oggi 22 settembre – vengono notificati 5 nuovi casi di infezione e 14 (dunque quasi il triplo) di guarigioni.

I tamponi analizzati sono stati 304 e appunto solo 5 hanno dato esito positivo. Il tasso di positività è dunque dell’1.6% e i nuovi contagi si riferiscono a cittadini di Montenero di Bisaccia (3), Ripalimosani e Termoli (1 ciascuno).

14 sono però contestualmente i cittadini guariti dal Sars-Cov-2 pertanto il numero di attualmente positivi in regione si abbassa fino ad arrivare a 160, dacchè solo pochi giorni fa superava le 200 unità. I cittadini guariti sono in 6 casi di Termoli, in altri di Riccia, Agnone, Campolieto, Campomarino, Isernia, Macchia d’Isernia, Santa Croce di Magliano.

NONO GIORNO SENZA NUOVI RICOVERI COVID AL CARDARELLI

Dallo scorso 13 settembre non si registrano nuovi ricoveri per Covid al Cardarelli. La situazione nell’ospedale hub molisano resta stabile: sono 4 le persone ricoverate in Malattie Infettive (dove ieri c’è stata una dimissione) e 2 quelle in Rianimazione, e dunque in condizioni più critiche. Il termometro della pressione sulle strutture ospedaliere sembra essersi raffreddato anche a livello nazionale, e come noto è questo l’indicatore più importante per capire come sta andando la pandemia.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 3.970 nuovi casi di infezione al Sars-Cov-2, pari a un tasso di positività rispetto ai tamponi analizzati dell’1.35% (ieri 1%). I decessi sono stati complessivamente 67, proprio come ieri. In calo ricoveri ordinari (-141) e le terapie intensive (-3).