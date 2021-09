Ieri in Molise c’era stato un solo contagio ma su 136 tamponi. Anche ieri 12 i guariti e 0 i ricoveri

TASSO DI POSITIVITà SOTTO LO 0.3%

Percentuale bassissima nel bollettino di quest’oggi del tasso di positività. Su 368 tamponi molecolari, solo 1 ha dato esito positivo. Un cittadino di Campobasso è risultato avere l’infezione da Sars-Cov-2.

Di contro ci sono 12 ulteriori guariti in Molise: sono residenti a Campobasso, Cercemaggiore, Campodipietra, Fossalto, Riccia, Sesto Campano, Termoli e Trivento. Il numero degli attualmente positivi in regione pertanto scende a quota 175. Un trend – quello del calo dei contagi – che si conferma sempre più.

IL REPORT SULLA SCORSA SETTIMANA

SOTTOSEGRETARIO SILERI: “ENTRO 3 O 4 SETTIMANE SOGLIA DEL 90% DI VACCINATI”

“In poche settimane raggiungeremo il 90% delle persone vaccinabili e credo che l’estensione del Green pass spinga ulteriormente nella direzione della vaccinazione”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu2000, la radio nazionale DAB della Conferenza episcopale italiana. “L’Italia sta andando molto bene e l’introduzione del Green pass ha determinato la stabilizzazione dei numeri con l’arrivo peraltro della variante Delta che ha sostituito da luglio la variante inglese.

In 3-4 settimane raggiungeremo la percentuale del 90% di vaccinati – ha proseguito Sileri – e quando hai il 90% delle persone vaccinabili vaccinate il virus sicuramente circola meno e anche se uno dovesse malauguratamente prenderselo nonostante il vaccino, ricordiamoci questa è più un’eccezione che una regola, sei ampiamente protetto”. Insomma, “Non ci troviamo nella condizione dello scorso anno” e in questo i vaccini hanno avuto un ruolo determinante e decisivo.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 2.407 nuovi casi di coronavirus, per un tasso di positività del 2%. 44 le vittime, mentre ieri ne erano state notificate 26. Diminuiscono rispetto a ieri gli ingressi giornalieri in Terapia intensiva (21 vs 40). Nel computo complessivo delle degenze rispetto al giorno precedente risultano in calo i posti letto occupati in Rianimazione (-7) ma in aumento quelli nei reparti ordinari (+53).