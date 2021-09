18 settembre – 19 positivi in soli 5 paesi. Restano 7 le persone in ospedale

Ieri in Molise era stato registrato 1 decesso, 0 ricoveri, 0 dimessi, 4 positivi su 497 tamponi (0,8%) e 15 guariti.

TASSO DI POSITIVITA’ SOPRA IL 5%

È di 19 positivi e 20 guariti il dato che emerge oggi dal bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria regionale del Molise relativamente alle emergenze da covid-19. Il tasso di positività è del 5,2% oggi per effetto di 19 nuovi contagi che si riferiscono a soli 5 paesi, su un totale di 366 tamponi processati. Sono 7 i positivi emersi a Isernia, 6 a fornelli e due ciascuno a Guglionesi, Macchiagodena e Montefalcone nel Sannio. Leggermente superiore il dato dei guariti che sono 20 suddivisi in 9 comuni. Ben 7 le guarigioni a Trivento e 4 a Campobasso. Gli attualmente positivi sono adesso 197.

5 PERSONE IN MALATTIE INFETTIVE E 2 IN RIANIMAZIONE

Non ci sono novità relative alle ospedalizzazioni visto che oggi non si registrano ricoveri né dimissioni. Restano quindi 7 le persone assistite all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 2 in Terapia intensiva e le altre 5 in Malattie infettive.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, 4.578 nuovi casi di positività al Sars-cov2 su 355.933 tamponi processati per un tasso di positività del 1,3%. I decessi registrati sono stati 51 mentre le Terapie Intensive fanno registrare un calo di 6 posti letto occupati e i ricoverati con sintomi sono 31 meno di ieri.