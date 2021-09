16enne di Tavenna muore in un incidente col motocross. Ferito l’amico

Una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta oggi pomeriggio 8 settembre a Tavenna. Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente con la moto da cross mentre con un coetaneo si stava divertendo a fare dei giri in Contrada Colle dell’Ulivo.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17 e 30 e sulla dinamica cercheranno di far luce i carabinieri. Il fatto sarebbe avvenuto in un tratto di strada sterrata ma relativamente semplice da percorrere in motocross.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto purtroppo per uno dei due ragazzi non c’era più nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati. Questa morte così giovane getta nello sconforto più profondo la sua famiglia e l’intera comunità del piccolo centro trignino. Il 118 ha potuto soccorrere soltanto l’altro sedicenne, trovato in stato di choc e con traumi lievi a una gamba e a una spalla.

Il giovane è stato successivamente trasportato in ospedale. Sulla vicenda è probabile l’apertura di un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Si attendono quindi le decisioni da parte della Procura della Repubblica di Larino.