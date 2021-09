Il bollettino

16 settembre – Un dimesso da Infettive e pochi contagi. Sabato vaccinazioni notturne fino all’alba

8 nuovi casi su 355 tamponi, il numero degli attuali positivi in Molise è 210. Sono 8 i pazienti in ospedale, 2 in terapia intensiva e 6 in infettive, reparto dal quale oggi è stata dimessa una persona di Trivento. Intanto per convincere gli ultimi indecisi e aumentare la percentuale di popolazione immunizzata Asrem e Fondazione Molise Cultura lanciano La Notte dei Vaccini, una sorta di evento fino all'alba riservato agli over 18.

Più informazioni su Cardarelli

Cardarelli contagi

contagi Covid

Covid guariti

guariti ricoveri

ricoveri tamponi

FOTO D' ARCHIVIO









8 CONTAGI E 13 GUARITI, SCENDONO I POSITIVI 355 tamponi di cui 8 positivi, per un tasso di positività del 2.25%. Continuano ad essere bassi i numeri del contagio. Nel bollettino odierno dell’Asrem emergono 3 diagnosi a Fornelli e 3 a Frosolone, e ancora 1 ad Isernia e 1 a Portocannone.

I guariti certificati sono delle ultime ore sono 13: 4 sono di Trivento (che sta vedendo scemare il suo cluster), 3 di Montefalcone nel Sannio, 2 di Campobasso, 2 di Gambatesa, 1 di Isernia e 1 di Toro.

Scendono dunque a 210 gli attualmente positivi in Molise, con i guariti totali dall’inizio dell’epidemia che arrivano a 13.730. UNA DIMISSIONE DA MALATTIE INFETTIVE: PAZIENTE DI TRIVENTO TORNA A CASA

Buone notizie sul fronte ospedaliero dove oggi si registra una dimissione dal reparto di Malattie Infettive, che ora conta 6 degenti ricoverati. Restano invece 2 i pazienti assistiti in Terapia Intensiva al Cardarelli. La persona dimessa oggi è residente a Trivento, dove finalmente potrà fare ritorno. IL 18 SETTEMBRE A CAMPOBASSO ‘OPEN NIGHT’ VACCINI Dal vaccino al cappuccino: sabato “open night’ per i giovani, con intrattenimento incluso I DATI NAZIONALI Oggi in Italia si sono registrati 5.117 nuovi casi di infezione Sars-Cov-2, per un tasso di positività dell’1.7% (ieri 1.5%). Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 67 (ieri 73) e rispetto a ieri sono diminuite ulteriormente le ospedalizzazioni. Il numero di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva è sceso di 9 unità mentre quello nei reparti ordinari segna un -110.