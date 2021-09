15 settembre – Solo 7 contagi. Vaccini, tagliato il traguardo dell’immunità per 81% della popolazione

7 POSITIVI, 26 GUARITI: 10 A TRIVENTO

Il tasso di positività si attesta oggi al 2%: nel bollettino diramato dall’Asrem si segnalano 7 nuove positività, di cui 4 a Termoli, sui 350 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi è di 215. Un dato inferiore rispetto a quello rilevato ieri dal momento che ci sono 26 persone guarite. Dieci di queste sono di Trivento, comune interessato nelle scorse settimane da un focolaio importante. Il miglioramento della situazione epidemiologica era stata sottolineata già ieri dal sindaco Pasquale Corallo. Ci sono persone che si sono negativizzate anche a Campobasso e Montefalcone nel Sannio (3 a testa), Campomarino e San Giacomo (2). Guarigioni anche a Frosolone, Montenero, Portocannone, Ripalimosani, Santa croce di Magliano e Termoli. Le persone attualmente guarite sono 13717.

NESSUN RICOVERO, RESTANO IN 9 IN OSPEDALE PER COVID

Situazione stabile nell’ospedale Cardarelli per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Restano 7 i ricoverati in Malattie Infettive e – da ieri – 2 quelli in condizioni più critiche, assistiti nella Terapia Intensiva Covid. Dopo le 2 dimissioni di ieri dal reparto ordinario, oggi non se ne registra alcuna.

MOLISE, OLTRE L’80% DELLA POPOLAZIONE VACCINABILE è STATA VACCINATA. TRA LE PRIME REGIONI IN ITALIA

La comunicazione dell’Asrem è di ieri sera e mostra come la regione Molise abbia raggiunto quasi l’81% di popolazione immunizzata. Si tratta di un risultato che pone la nostra regione tra le prime in Italia.

“La campagna vaccinale della Regione Molise ha raggiunto ottimi risultati, ponendo il Molise tra le prime Regioni italiane per copertura vaccinale. Alla data odierna risulta, infatti, aver concluso il ciclo vaccinale con doppia vaccinazione l’81% della popolazione”. A dirlo è in una nota stampa il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Considerando le persone che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino tale percentuale sale all’86%.

Si tratta di un lusinghiero risultato, raggiunto dalla abnegazione dei tanti operatori Asrem e delle Associazioni ed Istituzioni che hanno collaborato alle tante attività ed iniziative messe in campo.

Non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo realizzare la massima copertura vaccinale della popolazione ricordando che, allo stato attuale, circa il 90% delle persone che vengono ricoverate per Covid-19 non hanno aderito alla campagna vaccinale.

Regione Molise ed Asrem continueranno a proporre ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di messa a disposizione di vaccini, invitando la parte di popolazione che ancora non ha aderito, a sottoporsi alla vaccinazione”.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 4.830 nuovi contagi, per un tasso di positività dell’1.5% (1.3%). Purtroppo le vittime sono state 73. Per fortuna si assiste a un calo delle degenze ospedaliere: rispetto a ieri sono 37 in meno i ricoverati nei reparti ordinari e 14 in meno quelli nelle Rianimazioni.