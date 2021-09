Ieri in Molise 19 positivi su 458 tamponi (4,1%) e 7 guariti, 0 ricoveri e 0 decessi.

PAZIENTE TRASFERITO IN RIANIMAZIONE

Il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso non è più covid free. Dopo giorni in cui non era stato necessario sottoporre a ventilazione h24 pazienti covid, oggi – 12 settembre – è stato necessario trasferire un degente che era stato già ricoverato in Malattie Infettive. Si tratta di una persona di Campodipietra, il cui quadro clinico si è aggravato nelle ultime ore. Nel reparto guidato invece dal dottor Donato Santopuoli sono assistiti dieci pazienti, quindi sono complessivamente 11 i posti letto occupati nell’hub covid del capoluogo.

NESSUN NUOVO CONTAGIO. 22 GUARITI

Oggi il bollettino diramato dall’Asrem non riferisce per fortuna di nuove positività sui 132 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Mentre sono 22 le persone che si sono negativizzate: 5 di queste sono di Trivento, paese interessato da una serie di focolai scoppiati e accertati dopo Ferragosto. Discorso simile per Montefalcone: 4 i cittadini guariti. Hanno sconfitto il virus anche persone di Riccia e Termoli (3), Campobasso e Portocannone (2), Bojano, Montenero di Bisaccia, San Giuliano di Puglia (1). Attualmente i guariti nella nostra regione sono 13.677.

OLTRE 76% DI VACCINATI FRA GLI OVER 12

Intanto per quanto riguarda i vaccini effettuati, il Molise si appresta a toccare le 425.000 somministrazioni totali. Nel dettaglio, considerando la popolazione totale di 296.000 persone, siamo al 70% dei molisani immunizzati per effetto delle quasi 201.000 persone che hanno ricevuto anche il richiamo a cui si sommano le poco più di 5.800 inoculazioni del vaccino monodose Janssen. Se invece si prende in esame la popolazione vaccinabile, che risulta essere poco superiore a 271.000 molisani, la percentuale supera il 76% e quindi oltre 3 molisani su 4 hanno ricevuto l’immunizzazione da covid-19.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 4.664 nuovi casi su 267.358 tamponi per un tasso di positività dell’1,7%. I decessi sono stati 34. In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva: +12, mentre scende il numero di pazienti nei reparti ordinari: -4.