11 settembre – 19 contagi di cui 8 a Termoli. Tasso sopra il 4%, stabili i ricoveri

Ieri in Molise 5 contagi, 2 ricoveri e 0 guariti

19 CONTAGI, TASSO AL 4.1%. SALGONO I CASI A TERMOLI

Sono 19 i contagi emersi dal bollettino Asrem di oggi, 11 settembre. 19 su un totale di 458 test, ovvero con un tasso di positività pari al 4.15% circa. Ma quel che balza all’occhio è il numero di casi rilevati a Termoli: 8, dunque quasi la metà del totale. Da tempo la cittadina adriatica non aveva un numero di infezioni così alto. Gli altri casi riscontrati in Molise invece si riferiscono a cittadini di Campomarino (3), di Ripalimosani (2), di Trivento (2), e poi di Campobasso, Isernia, Lupara e Macchia d’Isernia.

7 GUARIGIONI, ATTUALMENTE POSITIVI IN REGIONE SONO 260

Sono 7 le guarigioni certificate dall’Asrem nelle ultime ore: si sono negativizzati 3 cittadini a Scapoli e 1 rispettivamente a Frosolone, Riccia, San Martino in Pensilis e Termoli. In totale dunque sono 260 gli attualmente positivi in regione, in lieve rialzo rispetto a ieri.

NESSUN RICOVERO, IN 11 IN MALATTIE INFETTIVE

Dopo le due ospedalizzazioni di ieri, riferite entrambe a cittadini residenti a Frosolone, oggi non se ne registra alcuna. Ma non si registrano neanche dimissioni dalla struttura ospedaliera pertanto i ricoverati Covid al Cardarelli restano 11, tutti assistiti in Malattie Infettive.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati accertati altri 5.193 casi di Sars-Cov-2, ma il tasso di positività è in calo rispetto a ieri (1.5% vs 2%). Calano, seppure di poco, i decessi, oggi 57 mentre ieri erano 62. Buone notizie sul fronte ospedaliero perchè i posti letto occupati per pazienti Covid risultano in flessione: -47 quelli nei reparti ordinari e -1 quelli in Terapia Intensiva.