10 settembre – Due ricoverati in più, pochi i contagi. Green pass obbligatorio anche nelle Rsa

Ieri in Molise erano stati 10 i contagi e 12 i guariti, 5 le dimissioni ospedaliere e di contro 1 nuovo ricovero

RICOVERATE DUE PERSONE DI FROSOLONE, IN 11 IN INFETTIVE

Ieri 5 dimissioni e 1 ricovero, oggi 2 ricoveri. Non c’è ‘pace’ per il reparto di Malattie Infettive dove nelle ultime ore hanno fatto il loro ingresso due nuovi pazienti, entrambi di Frosolone. Pertanto ad oggi sono 11 i posti letto occupati nel reparto ordinario Covid, mentre la Terapia Intensiva continua ad essere priva di pazienti col Covid-19.

CONTAGI IN FLESSIONE, OGGI 5 DI CUI 4 A FROSOLONE

5 contagi a fronte di 392 test molecolari: il tasso di positività è dunque di poco inferiore all’1.3%, pertanto basso. Le nuove diagnosi di infezione si riferiscono in 4 casi su 5 sempre al centro dell’Alto Molise dove da giorni i contagi sono costanti. L’altro caso riportato nel bollettino si riferisce a un cittadino di Portocannone. Nessun guarito nelle ultime 24 ore, pertanto il numero di attualmente positivi in Molise è di 248.

TERZO E ULTIMO OPEN DAY, MOLTI GIOVANI E ANCHE STRANIERI

600 dosi di vaccino al Palairino di Termoli per l’Open Day in programma oggi, 10 settembre. Ancora una volta sono stati soprattutto i più giovani a chiedere di sottoporsi alla vaccinazione in vista della riapertura delle scuole e del nodo trasporti, che non consente il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra passeggeri. Diversi i sedicenni ma anche i quattordicenni che stamattina si sono presentati nel centro vaccinale di piazza del Papa. Con loro anche cittadini di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Quello di oggi è l’ultimo Open day consecutivo di questo ciclo, che arriva dopo quello di mercoledì al Cardarelli di Campobasso e di ieri, giovedì, all’Auditorium di Isernia. A beneficiare di questa iniziativa promossa dalla Asrem – con la quale è possibile vaccinarsi senza prenotazione, esibendo semplicemente tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche diversi stranieri.

Un nuovo open day ci sarà domenica 12 settembre sempre al Palairino ma anche a Campobasso (Selvapiana) e a Venafro (Casa della Salute).

IL MONITORAGGIO: ANCORA IN CALO RT E INCIDENZA, SU I RICOVERI. MOLISE A RISCHIO BASSO

L’indice di trasmissibilità passa da 0.97 della scorsa settimana a 0.92, dato che emerge dall’ultimo report di Iss e Ministero della Salute. L’incidenza settimanale dei casi di Sars-Cov-2 in Italia scende invece da 74 a 64.

Quasi tutte le regioni sono classificate a rischio epidemico basso, Molise compreso. Più nel dettaglio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano sono classificate a rischio moderato, mentre i restanti territori sono classificati a rischio basso. Bianco confermato per tutti, resta invece in giallo la sola Sicilia.

In aumento però in Italia sia il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 6.2%, sia quello nelle aree mediche che a livello nazionale aumenta leggermente e si attesta sul 7.4%. In Molise il primo invece è a 0 e il secondo è – alla luce delle 5 dimissioni e del nuovo ricovero di ieri – intorno al 5%, dunque inferiore alla media e comunque al di sotto della soglia che comporterebbe il passaggio in zona gialla.

RSA E CASE DI RIPOSO, GREEN PASS PER LE VISITE E OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I DIPENDENTI

L’uso del green pass è stato esteso anche alle residenze sanitarie per anziani, d’ora in avanti coinvolte dal provvedimento previsto nel nuovo decreto che ha esteso la certificazione verde agli ospiti delle case di riposo e delle residenze assistite, oltre che ai genitori che accompagnano i figli a scuola. In relazione alle strutture che ospitano gli anziani il decreto prevede, di fatto, l’obbligo vaccinale per il personale, anche esterno, “che opera a qualsiasi titolo nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice”.

In Molise, come si ricorderà, sono tantissime le strutture di questo tipo, coinvolte in maniera pesante dal covid della seconda ondata, quella iniziata nello scorso autunno. L’iniziativa è stata accolta in maniera favorevole dai gestori e dai responsabili delle Rsa. Per andare a trovare nonni o genitori anziani d’ora in poi bisognerà esibire il green pass e cioè dimostrare di aver fatto almeno una dose di vaccino, o di essere guariti dal covid da meno di sei mesi, o di avere un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore.

Intanto si sta perfezionando l’iter per la terza dose alle persone immunodepresse e ai soggetti più fragili, in primis appunto gli ospiti delle case di riposo che fra l’altro in Molise hanno terminato il ciclo vaccinale già da circa 6 mesi.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riferisce oggi di 5.621 nuovi casi di positività al Sars-cov-2 a fronte di 286.028 tamponi per un tasso di positività di poco inferiore al 2%. Sono stati 52 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono in leggero calo: -10 in una terapia intensiva e 66 in meno nei reparti ordinari.