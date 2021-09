Ieri in Molise c’erano stati 27 contagi e 30 guariti. Ma anche un ricovero in più

1 RICOVERO E 1 DIMISSIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Resta 9 il numero di letti occupati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Nelle ultime 24 ore ha fatto il suo ingresso in ospedale un paziente col Covid-19 di Trivento mentre i medici hanno optato per la dimissione di un degente di Castel del Giudice.

10 CONTAGI E 12 GUARIGIONI. TASSO DI POSITIVITà AL 2.6%

Leggermente in calo il numero di attualmente positivi perchè anche oggi (come ieri) il numero di guariti supera (sebbene di poco) il numero di nuovi contagiati. 12 i primi, 10 i secondi. Per quanto riguarda le nuove infezioni, emerse su 380 tamponi processati, si riferiscono a persone di Venafro (3), Campomarino (2), e ancora di Montefalcone nel Sannio, Portocannone, Sepino, Termoli e Trivento.

I guariti invece sono in 6 casi residenti a Termoli, in 2 a San Martino in Pensilis, e ancora a Montefalcone, Campolieto, Rotello e Sepino. Il numero di attualmente positivi in regione è dunque ad oggi di 235 persone.

VERSO IL SÌ ALLA TERZA DOSE DI VACCINO. A PARTIRE DA ANZIANI E FRAGILI

Sembra prospettarsi sempre più un possibile richiamo con terza dose a partire da ottobre. A ribadirlo è stato ieri il Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Sulla possibile terza dose di vaccino la nostra comunità scientifica sta facendo le sue valutazioni, ma io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili”.

I DATI NAZIONALI

Nelle ultime 24 ore in Italia 6.503 casi di positività con 303.717 tamponi e tasso al 2,1%. 69 i decessi. Calano i ricoveri per il secondo giorno consecutivo: -21 nei reparti ordinari e -4 in Terapia Intensiva.