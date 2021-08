Villacanale piange Luigina, 54 anni. Il sindaco: “Soggetto fragile che aveva contratto il covid”

La comunità di Villacanale, frazione di Agnone, piange la scomparsa di una signora di 54 anni. Una notizia che ha scosso i parenti e i tanti conoscenti: la donna era da anni residente a Roma, lavorava nella Capitale e da qualche settimana purtroppo era ricoverata in ospedale. Aveva contratto il covid ma purtroppo era affetta da altra gravissima patologia che ha avuto un decorso rapido, contro il quale non si è potuto fare nulla.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, nell’esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa prematura, ha aggiunto che “purtroppo si trattava di un soggetto cosiddetto fragile al quale era stata somministrata la doppia dose di vaccino”. Dunque, la signora aveva contratto il virus che purtroppo, per le sue condizioni già precarie, le è stato fatale, nonostante il ciclo completo di vaccino.

Nel piccolo centro altomolisano la ricordano con grande affetto. La parrocchia le dedica delle parole commoventi: “Con grandissimo dolore, tutta la parrocchia di Villacanale si stringe commossa al marito e ai familiari della carissima Luigina per la sua scomparsa dopo una sofferta via crucis a causa del Covid. Non ti dimenticheremo mai, tu, così credente nel Signore, tu, capace di lottare con tutte le tue forze ogni giorno contro la malattia che ti ha colpito, tu, capace comunque di vivere una vita straordinaria, piena e solare nonostante tutto, con un sorriso smagliante e contagioso. Prega per noi dal cielo, carissima a noi tutti”.

Il decesso è avvenuto nella giornata del 16, oggi – 18 agosto – si svolgeranno alle 16.00 i funerali nella chiesa di San Michele Arcangelo a Villacanale.