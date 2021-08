Dal prossimo lunedì 23 agosto in Corso Bucci, a Campobasso, non sarà possibile più trovare le bancarelle degli ambulanti in cui solitamente è possibile acquistare frutta e verdura, abbigliamento o altri oggetti. Nell’area, che si trova al centro del capoluogo, stanno per partire infatti i lavori per rifare la pavimentazione, le aiuole e l’illuminazione pubblica: un’operazione di manutenzione straordinaria già prevista dall’amministrazione comunale.

A Palazzo San Giorgio è stata individuata anche la nuova sede per far posto al mercato all’aperto: gli ambulanti saranno spostati nel parcheggio del vecchio stadio Romagnoli, nel lato sinistro di via Monsignor Bologna. A prevederlo una determina di ieri, 5 agosto, pubblicata contestualmente alla comunicazione del Settore Commercio agli ambulanti.

Il restyling del marciapiede, che sarà completamente rinnovato, era stato pianificato dalla scorsa amministrazione Battista e portato avanti dall’attuale governo cittadino pentastellato.

Sono stati stanziati 350.000 euro per l’intervento che potrebbe provocare qualche disagio alla cittadinanza dal momento che le bancarelle saranno trasferite nell’unica grande area parcheggio in cui non si paga il ticket per la sosta delle vetture. La manutenzione straordinaria al tempo stesso era necessaria in corso Bucci dove ci sono diverse mattonelle sconnesse e divelte che costituiscono un rischio per i passanti oltre che per gli acquirenti che si fermano dai numerosi ambulanti per fare i propri acquisti.