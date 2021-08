Vento del Sud al Bobby’s: l’artista locale Potena per una ‘speranzosa’ chiusura del Summer fest

Il Summer festival 2021 del Bobby’s live bar di San Giacomo degli Schiavoni si è concluso ieri con il concerto di un musicista locale. Sul palco Potena, artista di cui Primonumero si era già occupato, assieme a tre straordinari musicista marchigiani.

Un’edizione del tradizionale mini-festival del noto bar di San Giacomo che, nonostante le nuove ‘regole’ imposte per gli eventi di questo tipo, nondimeno è riuscita a ‘ridare’ un po’ di normalità e di sano divertimento ai giovani del Basso Molise. “Ci siamo dovuti adeguare, vogliamo rispettare le regole. Ma speriamo presto di poter tornare a fare i concerti a ‘modo nostro’, come piace a noi”.

Così, dopo i successi di Duff, Giancane ed Olly Riva, è stata dunque la volta di un musicista termolese. “Per chiudere il calendario abbiamo voluto dare spazio ad un artista locale, che ha il coraggio di sognare e di inseguire quel sogno”, così l’organizzatore. Potena, ovvero Massimiliano Potena, di professione fa il medico ma da giovanissimo ha iniziato a militare in diverse formazioni per poi intraprendere la strada da solista e da poco ha pubblicato il suo secondo album. “Negli occhi di Clint” segue “Gharbi”, album di cui vi avevamo parlato in questa intervista con l’autore.

Ad esibirsi con il cantautore (voce e tastiera) tre eccezionali professionisti che hanno stupefatto il numeroso pubblico: Gianluca Amabili alla chitarra, Matteo Grandoni al basso e Nicolò Di Caro alla batteria. Insieme il gruppo ha spaziato tra blues, rock, funky, ska e swing, non disdegnando improvvisazioni jazz, eseguendo brani (in particolare originali) di entrambi gli album. Tra questi ‘Termoli blues’, la romantica ‘Dani’, ‘Dentro gli occhi di Clint’ , ‘Hollywood’, la ritmata ‘Stato di shock’, la ‘Montecampo’ che ricorda le origini capracottesi dell’artista e poi la strepitosa ‘Sudo Sud’. Composizioni che ‘trasudano’ appunto le origini meridionali, tra ironia e malinconia, e innervate di positivi slanci. ‘Gharbi’, brano scelto anche per l’acclamato bis richiesto dagli astanti, è in questo senso emblematico. Il ‘vento del sud’, a tutti noi noto, è anche un omaggio, come ha affermato sul palco Potena, “a chi viene dal mare”.

Foto di Bobby’s Live Bar