Seconda nel campionato di serie D per il Vastogirardi che dal prossimo 18 agosto sarà in ritiro agli ordini di mister Prosperi. Prima di questa data, però, il presidente Andrea Di Lucente ha ‘convocato’ al Di Tella squadra, staff tecnico e dirigenziale.

Il tecnico sta già lavorando alacremente con tutti i suoi collaboratori per forgiare la nuova squadra. “Un team di atleti di primissimo livello per tenere alto l’onore della maglia nel campionato che sta per iniziare”, riferiscono dal club che preannuncia il nuovo acquisto. si tratta di Marco Mingiano, punta centrale classe ’95 dalla grande carriera: esordisce col Crotone, per militare poi nel Gallipoli, nel Nardo’, nella Sangiustese, e nelle ultime due stagioni nel Molfetta e nella Derthona 1908. “Il suo preciso sinistro ha messo e metterà a dura prova molti portieri e sarà per questa stagione al servizio del Vastogirardi” aggiungono dalla società.

“Il lavoro del team tecnico gialloblu continua senza sosta. I ragazzi sono carichi di passione e voglia di emergere, mentre vanno formandosi le prime importanti dinamiche del gruppo squadra, quelle che andranno a definire anche i risultati in campo”. Una prima prova per mister Prosperi e i suoi l’avremo già sabato 14 agosto alle 15:30, nell’amichevole di Ferragosto con il Bacigalupo Vasto Marina.