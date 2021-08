Dopo Venafro e Campobasso, Termoli ospiterà il terzo ‘open day’ organizzato dall’Asrem per vaccinarsi senza prenotazione. Una giornata straordinaria dedicata all’iniezione del farmaco anti-covid a coloro i quali non sono stati convocati e che potranno recarsi al Palairino, la struttura sportiva di piazza del Papa riconvertita a centro vaccinale, sabato 28 agosto dalle 8 alle 20. Basterà portare con sè la tessera sanitaria e il documento di riconoscimento.

Mille le dosi a disposizione. Stesso numero del capoluogo, che ha ospitato ‘VacciniAMOci’ all’ospedale Cardarelli – e non poteva che essere così – dove sabato scorso (21 agosto) sono state somministrate 800 dosi su mille vaccini Pfizer disponibili. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio di Regione Molise, Lions Club Campobasso, Rotary Club Campobasso, Avis Campobasso e Protezione Civile.

E’ stato un grosso successo se si considera che era l’ultimo giorno di una settimana clou dal punto di vista delle vacanze estive: la città era semivuota perchè tanti erano al mare o in montagna per trascorrere qualche giorno di relax. Centinaia di persone hanno comunque deciso di recarsi all’ospedale Cardarelli di buon’ora, addirittura anche diverse ore prima dell’apertura del centro vaccinale per ‘prendere’ il posto e non aspettare troppo il proprio turno.

Tanti ragazzi, come vi abbiamo raccontato, si sono sottoposti al vaccino per poter rientrare in classe in sicurezza dal prossimo 15 settembre quando riprenderà l’attività didattica. Tuttavia in coda per ricevere il farmaco anti-covid c’erano anche anziani e fragili, dunque persone non ancora immunizzate nonostante considerate tra le categorie prioritarie nella campagna organizzata a livello nazionale: “Erano prevalentemente 80enni, ma anche abbiamo vaccinato anche un 94enne”, ha spiegato a Primonumero la dottoressa Antonietta Licianci che ha coordinato il personale sanitario del centro vaccinale del nosocomio di contrada Tappino. Una squadra ‘capitanata’ dal direttore sanitario dell’Asrem Evelina Gollo.

“Si sono recati in ospedale anziani che non erano riusciti a prenotarsi sulla piattaforma regionale, stranieri, alcuni disabili”, ha aggiunto tracciando un bilancio della giornata. Purtroppo non tutti possiedono un computer e sono riusciti, tramite il proprio smartphone, a prenotarsi sulla piattaforma regionale. Quindi hanno colto al volo l’opportunità offerta dall’open day organizzato dall’Asrem.

La stessa iniziativa ‘sbarca’ ora a Termoli: è stata organizzata sempre dall’Asrem in collaborazione con il Comune di Termoli e le associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa. “A loro va il mio ringraziamento per la grande collaborazione”, evidenzia il direttore generale Oreste Florenzano nella nota inviata alla stampa per annunciare il terzo open day. “Invito ancora una volta i cittadini che non hanno aderito alla campagna vaccinale di recarsi all’open day. È fondamentale vaccinarsi: si tratta dell’arma migliore per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all’autunno con maggiore sicurezza”.

Il vaccino è attualmente una delle armi più efficaci contro la malattia provocata dal Sars-Cov-2. Lo certificano anche i dati che abbiamo pubblicato oggi sui ricoveri per covid: sette sui nove degenti curati all’ospedale Cardarelli (tra i reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensiva) non sono immunizzati.