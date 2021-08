Un altro termolese firma per i giallorossi: il 20enne Ciancaglini

Ingaggio numero 15 per il Termoli calcio in questa estate molto ricca di novità per i colori giallorossi. Si tratta del 20enne Daniele Ciancaglini.

“Un altro termolese torna a casa. Daniele Ciancaglini è un centrocampista classe 2001.

Cresciuto nel settore giovanile di San Pietro e Paolo fino alla categoria allievi per poi passare al Vasto Marina, dove ha vinto la promozione abruzzese, per poi affermarsi negli ultimi due anni in eccellenza. Per lui in 3 anni circa 60 partite disputate”.

Ciancaglini è il secondo termolese a firmare per il club di casa dopo il difensore Daniele Ballerini.