Un altro portiere per il Termoli: è il 19enne Di Bellone

Il Termoli non si ferma e arriva a quota 8 nuovi ingaggi. È il portiere Alessandro Di Bellone il nome ufficializzato oggi dal club giallorosso. Si tratta di un portiere classe 2002.

“Grandi esperienze tra i grandi, inizia nel settore giovanile del Portici, poi passare in promozione al Montoro in provincia di Avellino. Dopo passa nella Primavera del Benevento. Poi per lui esperienze a Buccino e Acerrana entrambe in Eccellenza” così il post ufficiale del club.

Per i giallorossi squadra rivoluzionata in vista del prossimo campionato di Eccellenza molisana.