Musica e solidarietà. I 39 anni dalla fondazione dell’Avis Termoli non potevano essere festeggiati in maniera migliore. Ieri, 19 agosto, ad ‘omaggiare’ la ricorrenza è stata la soprano Katia Ricciarelli che si è esibita in un grandioso concerto al Teatro Verde, splendida arena estiva che quest’anno ha ospitato quasi tutte le manifestazioni clou dell’estate.

Foto 3 di 6











E questa lo era sicuramente. Insieme alla nota e apprezzatissima artista l’Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic, composta da 45 elementi e da musicisti provenienti da varie parti d’Europa, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Ad esibirsi anche il tenore Ignacio Encinas. Circa 450 gli spettatori rimasti entusiasti dell’esibizione nella quale sono state eseguite celeberrime arie della tradizione lirica e classica. La serata è stata condotta da Tonino Bernardelli.

Foto 3 di 3





Una serata davvero speciale ed emozionante per la cittadinanza accorsa all’evento (gratuito) organizzato dall’Avis Termoli (si tratta del 4° concerto per la vita organizzato dall’associazione dei volontari donatori ma il primo tenutosi al Teatro Verde) e che si inserisce nella rassegna dedicata al Maestro Giuseppe Ragni. Al valore artistico del “concerto per la vita” si è unito anche il forte messaggio sociale, di sensibilizzazione rispetto all’importanza di donare, donare il sangue per donare la vita.

“Una serata piacevolissima, che tutti noi ricorderemo”, così il presidente Avis Termoli, il dottor Pasquale Spagnuolo, che descrive l’eccezionale ospite come una persona speciale, di grande simpatia, umile e disponibile. La Ricciarelli ha allietato infatti la serata anche con aneddoti divertenti sul suo matrimonio con Pippo Baudo, facendo ridere a più riprese il pubblico. L’artista è rimasta peraltro incantata dalla bellezza della cittadina adriatica tanto da manifestare l’intenzione di comprare un appartamento qui, ci racconta divertito il dottor Spagnuolo. Emozionante poi la chiusura del concerto con l’Inno di Mameli cantato in coro insieme agli astanti.

E l’emozione ancora vivida per la serata di ieri è proseguita nella prima mattinata di oggi quando Katia Ricciarelli, prima di partire, si è recata presso la locale sezione Avis in ospedale per salutare i donatori di plasma e sangue. Ad accompagnarla nella speciale visita il dottor Spagnuolo che ha raccontato il mondo della donazione. “Lei si è detta rammaricata per non aver mai donato in vita sua, ma è parsa davvero interessata e si è congratulata per quello che facciamo per il prossimo”.