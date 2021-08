Tragico impatto contro un’auto, motociclista 32enne muore in ospedale

L’impatto contro la Fiat 500 X gli è stato fatale: è spirato all’ospedale Veneziale di Isernia il motociclista di 32 anni vittima nel primo pomeriggio di oggi (7 agosto) di un violento scontro con un’automobile.

Il tragico incidente stradale è avvenuto sulla statale 17, all’altezza del bivio per Pesche, in un punto del tracciato non molto distante dall’ingresso per il capoluogo pentro.

Nonostante il pronto intervento del personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza, le condizioni del giovane centauro sono apparse subito critiche. Troppo profonde le ferite riportate nel violento urto contro la vettura. Tuttavia, la folle corsa in ospedale non è servita nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita: è stato drammatico l’epilogo di quello che sembrava un normale e caldo pomeriggio d’agosto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia, il personale Anas e la Polizia che accerterà la dinamica del sinistro e le responsabilità.

Il decesso del motociclista ha gettato nello sconforto e nel dolore il piccolo centro di Castelpetroso, di cui era originario. Sconvolti i familiari e tutti quelli che lo conoscevano.