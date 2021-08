Tornano ‘Le Vie dell’acqua’, escursione sul ponte tibetano fino alle cascate del Carpino

Tornano ‘Le Vie dell’Acqua’, ciclo di escursioni con le famose Conferenze Camminanti firmate Molise Noblesse, per Turismo è Cultura 2021. La promozione territoriale è, da sempre, una prerogativa di Molise Noblesse, Movimento per la Grande Bellezza, fondato da Mina Cappussi e sostenuto da numerosi partner locali, nazionali e internazionali.

“Dopo aver iniziato un viaggio tra i caratteristici boschi molisani con la Via degli Eremi, i ragazzi di Molise Noblesse e Filitalia Chapter Bojano con l’Unione Coltivatori Italiani, UCI regionale, hanno riservato l’attenzione ad un’altra grande protagonista della regione Molise: l’acqua, componente fondamentale per tutti gli organismi viventi del pianeta”, scrivono gli organizzatori in una nota.

L’escursione guidata lungo la Via Micaelica Molisana alla Cascata di Roccamandolfi, passando per il Ponte Tibetano, giunta ormai alla 9^ edizione, si terrà giovedì 5 agosto con partenza alle 8.30 da Bojano, dalla sede del quotidiano internazionale UMDI Un Mondo d’Italiani in piazza G. Paolo II. Altri possibili punti di ritrovo, alle 9.00 a Roccamandolfi, alle 10.00 a Carpinone.

Seguendo il sentiero della Via dell’Acqua, si giunge a Roccamandolfi. Nel meraviglioso borgo della provincia di Isernia, si visiteranno il Ponte Tibetano e il sovrastante castello. Immerso nel verde, circondato da pareti rocciose, sorge il Ponte Tibetano, parte del ‘Sentiero dei pastori’, capolavoro metallico grazie al quale si possono fare passeggiate adrenaliniche ad alta quota, sospesi nel vuoto, abbagliati dalle “50 sfumature di verde che caratterizzano la regione”. Sarà Giacomo Lombardi, giovane e dinamico sindaco di Roccamandolfi, a dare il benvenuto istituzionale ai partecipanti.

Per il FAI, Fondo Ambiente Italiano, la cascata di Carpinone è uno degli spettacoli più affascinanti della natura del luogo, in un piccolissimo, delizioso borgo molisano, circondate da un bosco quasi fiabesco.

Partenza prevista alle 8.30 dalla sede del quotidiano internazionale ‘UMDI – Un Mondo d’Italiani’, in piazza G. Paolo II – Bojano, ma sarà possibile aggregarsi anche al ritrovo alle 9.00 a Roccamandolfi per la Visita al Ponte Tibetano, o alle 10.00 a Carpinone per raggiungere la Cascata del Carpino.

Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento comodo, colazione, acqua, mascherina, spray repellente, disinfettante e costume se si desidera fare il bagno nella cascata.

La segreteria Organizzativa è costituita da Lisa Iacovantuono, Marylee Iannuzzi, Luna Moscatiello. Press Office: Sabina Iadarola(giornalista), Social Web: Francesca Perrella, Franco Iadarola. Grafica Eliana Cappussi

Per info e prenotazioni: 338 8918 290