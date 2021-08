Terza manifestazione contro il Green pass è un flop: solo 30 persone in piazza

Probabilmente è andata molto al di sotto delle aspettative degli organizzatori la nuova manifestazione contro il Green Pass organizzata oggi pomeriggio (7 agosto) in piazza Municipio a Campobasso. La protesta contro la certificazione verde, diventata obbligatoria da ieri per svolgere tutta una serie di attività pubbliche a rischio assembramenti, si è svolta in diverse città italiane. Nel capoluogo ha radunato poche decine di sostenitori. Una trentina per la Digos che ha presidiato la piazza per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Saranno state le temperature elevate o perchè molte persone sono in vacanza per la settimana clou dell’estate (quella di Ferragosto) oppure perché le nuove disposizioni del Governo hanno probabilmente scoraggiato i contestatori: ad ogni modo, le presenze sono state piuttosto scarse. Tuttavia, chi c’era si è fatto sentire e ha esposto dei manifesti emblematici per protestare contro quella che viene definita “la dittatura vaccinale” e “le restrizioni”. “Quando l’ingiustizia diventa legge la resistenza diventa dovere”: era scritto su un cartellone mostrato da una giovane contestatrice.

In piazza Municipio erano presenti persone di varia età, sia più giovane che più adulte, a dimostrazione che la protesta attira una fascia trasversale di popolazione. Il capoluogo molisano ospita per la terza volta la manifestazione ‘no green pass’ e la ‘truppa’ dei contestatori si sta man mano assottigliando.