Termoli, Stefano Tano spegne 30 candeline: tanti auguri

Le nuove regole

Da domani per pranzi e cene nei ristoranti al chiuso, per una nuotata in piscina o per svolgere attività fisica in palestra sarà obbligatoria la certificazione verde. A Campobasso tanti ristoratori hanno già scaricato l'apposita app per verificare la validità del Green pass ma al tempo stesso auspicano "il buonsenso dei clienti" e "disposizioni più chiare perchè si va avanti a tentoni". Anche perchè chi non rispetta le regole rischia le sanzioni. Intanto nel pomeriggio è atteso il Cdm sulle nuove restrizioni che dovrebbero riguardare il settore scuola e dei trasporti.