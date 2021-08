Termoli, ecco il nono acquisto: firma il difensore Pesce

Adesso sono nove i nuovi acquisti ufficiali del Termoli Calcio. Il club di Flaviano Montaquila ha annunciato stamattina l’ingaggio di Mattia Pesce, difensore classe 1999.

Così lo presenta la società sui canali social. “Mattia Pesce ha maturato molte esperienze nei settori giovanili tra Ternana, Sambenedettese, Salernitana e Bari dove arriva in prima squadra collezionando 3 panchine in serie B. Continua la sua crescita nei grandi in giro per l’Italia in serie D con San Tommaso, Nola, FC Vado e Latina”.

Per i giallorossi come detto sono già nove i volti nuovi: i portieri Riccio e Di Bellone, i difensori Visconti e Cecoro, il centrocampista Mauro e gli attaccanti De Filippo, Di Costanzo e Scognamiglio.