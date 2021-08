Tennis, al via le prime gare del torneo “Yama gomme”

Sono due i tabelloni approntati da Mario e Antonio Prioriello nell’ambito della quinta edizione del torneo “Yama gomme” di terza categoria: il primo è riservato ai giocatori sprovvisti di classifica, il secondo a quelli di serie D. Da questi primi due raggruppamenti, soltanto tre si qualificheranno per il main-draw che sarà pronto a metà o a fine settimana.

Non è affatto sfumato il sogno di realizzare il record di iscrizioni perché al gruppo di tennisti non classificati (e di serie D) potrebbero aggiungersi, proprio in queste ore, altri giocatori di terza categoria per i quali il termine ultimo per le iscrizioni è ancora lontano. Sebbene gli organizzatori abbiano scelto, per quest’anno, di spostare in un periodo più particolare la manifestazione, si può già parlare di successo: al torneo di Bojano sono almeno una decina gli atleti provenienti da fuori regione e la qualità non è venuta meno. I favoriti per la qualificazione al tabellone finale sono Raffaele Della Penna (4-1) campano ma residente a Bojano, Giuseppe Lambiase (4-1) altro campano ma vecchia conoscenza del tennis molisano ed Emanuele Ruggiero (4-2) tesserato per un club di Napoli.

Sono però tante le mine vaganti, per lo più sconosciuti, che al di là della classifica anonima, potrebbero regalare sorprese e riuscire a qualificarsi per il tabellone principale. Occhi puntati, intanto, su chi ha già confermato la presenza proprio per l’ultimo tabellone: ci sarà Alessandro Aufiero (3-3 dell’A.T. Campobasso) che, fresco di vittoria ai campionati regionali assoluti, punta dritto alla vittoria del torneo.

Da Termoli potrebbe arrivare Edoardo Mascilongo che è tra i più forti tennisti di serie C del Molise e sembrerebbe certa anche la partecipazione di Michele Santilli, molisano ora in forza ad un club di Reggio Emilia.