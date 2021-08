Una preziosa iniziativa, specie in questa difficile estate, è divenuta realtà al porto di Termoli dove nei fine settimana cittadini e turisti troveranno un’area grigia sanitaria in cui sarà presente anche un’autoambulanza con personale specializzato. Il tutto reso possibile grazie a un accordo tra la Guardia Costiera e la Croce Rossa. Vi si potranno fare anche i tamponi rapidi per la rilevazione del Sars-Cov-2 ed altre attività di check-up.

A partire dal 6 agosto scorso, tutti i fine settimana estivi fino a settembre (venerdì, sabato e domenica), i fruitori del porto di Termoli avranno a disposizione un’area grigia allestita da personale volontario della Croce Rossa Italiana (volontari e volontarie appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie) in grado di offrire un supporto di accoglienza e servizi di grande utilità, in particolare in questo momento storico caratterizzato dalla pandemia da covid-19, come la somministrazione di check-up sanitario, somministrazione di tamponi antigenici rapidi, misurazione di pressione e temperatura corporea, monitoraggio psico-fisico degli utenti.

Ad oggi 11 agosto, sul posto, ove è presenta anche un’autoambulanza di tipo B con equipaggio qualificato, sono stati assistiti già più di sessanta (60) utenti.

Questo risultato è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra il Comandante della Capitaneria di porto, il Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, e il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana Molise, Antonio Vitarelli, che ha seguito punto per punto l’attuazione dell’iniziativa. L’intesa è stata infine siglata dalla Capitaneria di porto e dal competente Comitato di Campobasso della C.R.I., presieduto dalla dottoressa Maria Rosaria Sasanelli.

“Il successo dell’iniziativa – fanno sapere dalla Guardia Costiera – è stato reso possibile dalla collaborazione ormai consolidata, a livello nazionale, attraverso un protocollo d’intesa, rinnovato lo scorso giugno tra il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto e la Presidenza Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Grazie alla sinergia instaurata tra la Guardia Costiera molisana ed i volontari della Croce Rossa Italiana Regione Molise, che possono contare sul supporto costante dei militari della capitaneria destinati alla polizia del porto, è stato dunque portato a termine un intervento prezioso ed altamente specializzato, al fine di assicurare la tutela di tutti coloro che lavorano sul porto ed oltre dei numerosi turisti che lo frequentano in estate, contribuendo così alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio”.