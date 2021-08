Il collettivo Pampa loco ha organizzato la terza edizione della Street Art a San Martino in Pensilis “Da P’art a Part”.

Quest’anno ci saranno ospiti internazionali tra cui Nemo, Nic Alessandrini, Oniro, Krayon e Accordo Prismi. Alcuni di loro hanno opere a New York, Londra, Sud America e India. Nemo e Nic Alessandrini realizzeranno per la prima volta un murales insieme e sarà al paese vecchio. A Krayon verrà affidata la parete del parco di Via Asia, mentre Oniro e Accordo Prismi al centro storico. Per la prima volta oltre al paese vecchio, verrà realizzato un murales nel parchetto di Via Asia, posto all’ingresso del paese.

“Ringraziamo il comune che ogni anno lascia piena libertà agli organizzatori del festival di scegliere pareti e artisti. Cosa sempre più rara in Italia – raccontano gli organizzatori – La Pampa Loco ha come missione quella di far rivivere pezzi del paese oramai andati in decadenza attraverso varie forme d’arte“.

Oltre alla Street Art, il collettivo Pampa Loco organizza con l’aiuto del comune, il concerto il 13 agosto, de I little pieces of marmelade arrivati secondi ad X-factor, provenienti dal team di Manuel Agnelli.

Dopo il successo planetario dei Maneskin vogliamo riportare il Rock nelle piazze, e questa band dal futuro molto promettente è uno dei migliori esempi che abbiamo in Italia.

Il concerto è gratuito ma bisogna prenotarsi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-little-pieces-of-marmelade-in-concerto-a-san-martino-in-pensilis-164464366347

Secondo il nuovo decreto, servirà il green pass all’ingresso, per facilitare le persone non ancora vaccinate verrà installata nei pressi del concerto una postazione per fare i test ad un prezzo calmierato. Basta avere il biglietto del concerto per avere lo sconto.