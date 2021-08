Non potranno accedere allo stadio di contrada Selvapiana rispettivamente per cinque anni e un anno: è durissima la punizione inflitta a due tifosi rossoblù. Sono stati raggiunti dai Daspo emessi dalla Questura di Campobasso dopo la festa promozione per la conquista della serie C. Era lo scorso 13 giugno e dopo il successo per 2 a 1 a Rieti la formazione di mister Cudini vinse matematicamente il torneo. Da qui i festeggiamenti che si sono svolti dal pomeriggio fino a tarda notte tra il centro del capoluogo cittadino e lo stadio.

Tuttavia i provvedimenti delle forze dell’ordine, di cui si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti, sarebbero stati notificati solo nelle scorse ore, ossia a pochi giorni dall’avvio ufficiale del campionato di Lega Pro che inizierà domenica 29 agosto.

Una doccia fredda dunque per i due tifosi del Campobasso calcio che non potranno seguire per parecchio tempo la loro squadra del cuore. Per uno dei due il Daspo è particolarmente severo: 5 anni. Mentre l’altro non potrà accedere allo stadio ‘solamente’ per un anno.

Sembra che ai due supporters interessati dai provvedimenti sia stata contestata l’accensione di alcuni fuochi pirotecnici in villa Musenga (la ex villa dei cannoni), uno dei punti in cui si è concentrata la festa per la promozione in Lega Pro.

Fra l’altro non sono i primi Daspo emessi dal questore Giancarlo Conticchio: lo scorso 17 giugno cinque giovani campobassani vennero raggiunti da un’analoga misura che successivamente è stata impugnata.