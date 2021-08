Stadio: ultimati i lavori per l’aumento della capienza, via a quelli per il parcheggio “ospiti”

Dopo l’ultimazione dei lavori messi in cantiere allo Stadio di Selvapiana per garantire, da parte dell’Amministrazione Comunale, l’aumento di capienza per le prossime partite interne del Campobasso impegnato nel campionato di Lega Pro che avrà inizio domenica 29 agosto con la prima di campionato ad Avellino, l’attenzione della giunta comunale resta alta per ciò che riguarda la predisposizione di tutto ciò che è stato individuato come necessario per lo svolgimento di un così importante torneo nazionale.

“Stiamo prestando la massima attenzione alla destinazione delle risorse per far sì che tutto quanto ci è stato richiesto come necessario per lo svolgimento delle partite interne della squadra che rappresenterà la nostra comunità e la nostra regione nel prossimo campionato di Lega Pro – Serie C, venga realizzato e attuato nei tempi previsti. – ha infatti detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Con la società del Campobasso Calcio, ci siamo relazionati costantemente in questi mesi estivi, grazie anche al dialogo condotto per conto dell’amministrazione dall’assessore alle Attività sportive, Luca Praitano, con la supervisione tecnica dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Amorosa. Tutto ciò ci ha consentito di ragionare con lucidità e spirito di concretezza intorno ai temi che prefettura e questura ci hanno indicato, in special modo, quello relativo alla realizzazione di un parcheggio destinato alla tifoseria ospite, finalizzato alla possibile apertura del relativo settore”.

Dunque a fronte di queste specifiche richieste gli uffici tecnici di Palazzo San Giorgio hanno elaborato e trasmesso il 13 agosto scorso alla questura, la documentazione illustrativa contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi di separazione al fine di acquisire l’approvazione necessaria che è arrivata anche in base a quanto materialmente rilevato con un sopralluogo congiunto.

“Gli aspetti di ordine e pubblica sicurezza, circa la predisposizione dell’area a parcheggio da destinare alla tifoseria ospite che dovrà essere realizzata – ha quindi spiegato il primo cittadino – prevedono che la zona possa contenere 7 pullman, 15 minivan e qualche decina di autovetture, ovviamente con la prevista realizzazione della recinzione che comprende 2 cancelli di circa 6ml. di luce. In cantiere anche l’ampliamento dell’area immediatamente prospiciente il cancello di prefiltraggio della tifoseria ospite, con la predisposizione di un transennamento analogo a quello del lato parcheggio settore tribuna anche dalla parte del settore distinti”.

A fronte di quanto necessario, la giunta comunale ha quindi deliberato di procedere all’esecuzione delle lavorazioni opportune, stanziando l’importo di euro 21.150,00 oltre Iva (22%), che gli uffici tecnici comunali hanno già individuato. “Si tratta di un ulteriore sforzo e contributo fattivo dell’amministrazione – ha concluso Gravina – per consentire che la stagione calcistica della squadra rossoblù possa svolgersi nel modo migliore possibile.”