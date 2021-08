“Spazzatura dilagante ovunque”, i termolesi chiedono alla Rieco di potenziare il servizio

Il decoro urbano è quanto di più a cuore sta a molti cittadini di Termoli (quasi tutti) perché proprio da qui, dall’ambiente urbano ben tenuto, pulito, ordinato si innescano una serie di meccanismi utili poi alla crescita economica e sociale della città.

Per questo, molti residenti, non esitano ad inviare in redazione mail con tanto di foto allegate che purtroppo, spesso, denunciano invece situazioni di degrado che riguardano le strade, i parchi, i giardini pubblici e che – dicono – non tollerano più.

“Sento grande amarezza – si legge in una mai denuncia – nel vedere Termoli afflitta da problemi che turbano il decoro urbano, per lo più nelle aree periferiche, ma anche in quelle centrali: Borgo Vecchio, Porto, Corso Nazionale, Piazza Monumento, Lungomare Nord e Sud… luoghi maggiormente visti e frequentati anche dai turisti, soprattutto in questi giorni”.

Al di là delle segnalazioni, però, i cittadini propongono anche. E quindi suggeriscono all’amministrazione comunale di “potenziare la pulizia delle strade, dei parchi e delle piazze pubbliche. Ancor più – si legge ancora – alcuni angoli della città avrebbero bisogno di un lavaggio (molto carente), indispensabile soprattutto in questo periodo di caldo e afa a fronte anche dell’accumularsi di residui fisiologici, non solo di origine animale, e quindi la successiva emanazione di odori sgradevoli”.

Le immagini che mostrano i cittadini raccontano anche di “cestini di cortesia destinati alla raccolta dei rifiuti” che sono stracolmi e quindi necessitano magari di essere “svuotati più spesso rispetto a quanto fa attualmente la ditta che si occupa di nettezza urbana”.

Quindi i residenti di diversi quartieri della città adriatica molisana chiedono alla Rieco Sud, pur riconoscendo alla stessa alcune recenti migliorie nel servizio “maggior attenzione e il potenziamento con personale e mezzi, soprattutto in estate, del servizio di cui è titolare e preposta a svolgere. Stessa attenzione è necessaria per chi è preposto (amministratore, dirigente, tecnico, ,,,) al controllo, la verifica e rispondenza dell’indicazioni contrattuali. A tal proposito è auspicabile che venga reso pubblico il calendario della raccolta rifiuti indicando data, ora, area e tipo di intervento previsti e programmati per questi servizi”.