Soldi per il ritorno in classe in presenza, pubblicato l’avviso del Ministero

Per garantire la ripresa delle lezioni in presenza dal prossimo 15 settembre, quando la campanella tornerà a suonare nella nostra regione, il Ministero dell’Istruzione ha stanziato risorse in favore degli enti locali. L’obiettivo è rientrare in classe in sicurezza, evitare classi troppo affollate che possono favorire la diffusione del virus.

I fondi sono destinati per l’affitto, il noleggio di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici ad uso scolastico.

A renderlo noto il presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli in una lettera inviata ai sindaci per annunciare la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’apposito avviso per l’assegnazione di risorse agli enti locali. Il bando sarà on line fino alle 15 del 13 agosto. I tempi rispondere al bando sono dunque molto stretti.

Nel dettaglio, spiega il massimo esponente di Anci Molise, “sono previsti contributi pari a 70 mln per affitti di spazi e noleggi di strutture temporanee e circa 200 mln per lavori di messa in sicurezza e adattamento spazi. Gli enti locali, tramite il legale rappresentante o suo delegato, potranno presentare le richieste attraverso la piattaforma informativa del Ministero. Si tratta di tempistiche molto ristrette e senza alcuna possibilità di proroga, dal momento che il Ministero confida di poter pubblicare le graduatorie tra il 17 e il 18 agosto”.