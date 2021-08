Una studentessa dell’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli è stata selezionate tra le dieci in Italia per partecipare alla “Missione Diplomatica Usa”.

Si tratta di Maria Francesca Papa, della Classe 3 A Afm. La giovane alunna è stata scelta insieme ad altre dieci colleghe in Italia per prendere parte al corso “Empowering and Connecting the Future Online” promosso dalla non profit di Boston Empower Peace/Women2Women.

Si tratta di un progetto che promuove attività di eccellenza e di leadership tra le giovani donne occidentali.

Grazie alla partecipazione al percorso formativo “Coding Girls” e alla buona conoscenza della lingua inglese, Maria Francesca Papa ha avuto la possibilità di essere selezionata per questa importante iniziativa “Women 2 Women” alla quale partecipano i migliori atenei degli Stati Uniti come l’Emerson College e l’Harvard law School i cui docenti hanno tenuto lezioni alle studentesse.