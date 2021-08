I contagi in regione lentamente si rialzano ma soprattutto aumenta il tasso di positività. Ma quel che è peggio, stanno aumentando nuovamente i ricoveri in ospedale per Covid. Ci eravamo lasciati domenica scorsa con il dato di un’unica persona ricoverata in Terapia Intensiva (dopo alcuni giorni passati in Malattie Infettive), oggi parliamo di 4 persone ricoverate nel reparto ordinario che si sommano alla giovane donna trattata clinicamente in Rianimazione. Dati – quelli ospedalieri – che al momento non fanno pensare a un ritorno in zona gialla (prospettiva a cui sembrano vicine invece Sardegna e Sicilia) ma che costituiscono comunque un piccolo campanello d’allarme.

Nella prima settimana di agosto, precisamente dal 2 all’8, i bollettini sanitari molisani non sono stati del tutto benauguranti. 62 contagi (contro i 60 della settimana scorsa e i 56 di quella precedente) a fronte però di 2.110 tamponi molecolari (contro i 2.477 della settimana scorsa e i 2.842 di quella prima ancora). Ergo, il tasso di positività, con più positivi ma meno test, si è innalzato tornando al livello di 3 settimane fa. 2.9%, mentre la settimana scorsa si attestava sul 2.4% e quella prima ancora al 2%. Una piccola ma significativa crescita che d’altra parte va di pari passo con l’andamento nazionale.

Ma che i contagi aumentino, sospinti dalla variante Delta che ha ormai soppiantato le altre (e meno contagiose) varianti è affar noto. Purtroppo si deve registrare – vera nota dolente – l’aumento delle ospedalizzazioni. Negli ultimi 7 giorni in Molise la crescita è stata di +4. Quattro le persone (una settantenne di Ururi, un giovane di Campobasso e da ultimo due persone di nazionalità estera, probabilmente vacanzieri nella nostra regione) che sono state portate al Cardarelli per essere assistite nel reparto di Malattie infettive. Resta ancora intubata la donna 36enne di Guglionesi che la settimana scorsa è stata trasferita in Terapia Intensiva.

I guariti in settimana sono stati solo 39 (erano 54 la settimana scorsa) e pertanto il numero di attualmente positivi in regione è lievitato a 152, +23 rispetto a quanto rilevato all’indomani di domenica 1 agosto. I vaccini hanno ripreso quota dopo la debacle della settimana scorsa (quando le iniezioni avevano toccato il record negativo di 8.700 circa). Negli ultimi 7 giorni le somministrazioni sono state poco più di 14.100, per una media di circa 2mila al dì. Al momento in cui si scrive, al Molise restano poco più di 6mila dosi disponibili: in regione infatti è stato somministrato oltre il 98.4% delle 378.405 dosi finora arrivate. Si spera che nelle prossime ore le nuove forniture arrivino puntuali.

Infine, quanto ai comuni molisani che hanno avuto nuovi contagi nell’arco dell’ultima settimana, segnaliamo i +8 casi di Termoli (il doppio della settimana precedente), i +7 di Guglionesi (stabili rispetto alla settimana scorsa), e i +6 dei capoluoghi Campobasso ed Isernia, entrambi in decrescita rispetto a quanto osservato nei precedenti 7 giorni.