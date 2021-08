Finite le vacanze estive e con la ripresa delle normali attività quotidiane (in primis il rientro a scuola previsto dal 15 settembre) il capoluogo molisano torna a ripopolarsi. Il ritorno allo struscio serale lungo corso Vittorio Emanuele e all’aperitivo, la folla nelle vie della movida (via Ferrari innanzitutto) hanno indotto il sindaco Roberto Gravina a confermare le restrizioni decise a luglio e agosto.

Evitare chiasso e schiamazzi fino a tarda notte che disturbano i residenti da una parte, arginare i rischi di un contagio: queste le principali motivazioni della nuova ordinanza che sarà in vigore a settembre. Mese nel quale, fra l’altro, se il clima è inclemente (e non è inusuale nel capoluogo) si rischiano pericolosi assembramenti in bar e ristoranti, al cui interno si può entrare solo con il green pass come stabilisce un decreto del Governo.

E’ in questa cornice che Gravina ha confermato per i locali – bar, ristoranti, gelaterie, pub – l’orario massimo di chiusura alle 2 di notte. Potranno riaprire dalle 4.30 del mattino. L’ordinanza pone limiti anche al consumo di alcol, soprattutto ai minori: quindi è vietato vendere, per l’asporto, bevande alcoliche e non in bicchieri di vetro tra le 23 e le 6, obbligatori i bicchieri di plastica. E ancora, le attività di generi alimentari devono rispettare l’obbligo dell’orario di chiusura fissato alle 21.30, mentre non si può consumare alcol nelle aree pubbliche (parchi, ville, giardini) tra le 2 e le 7.

L’ultimo divieto riguarda la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, da mezzanotte alle sette. Le sanzioni per chi trasgredisce vanno dalle 25 alle 500 euro.

Per limitare il caos notturno sono previste multe anche per chi mette la musica all’esterno dei locali.

Queste le motivazioni spiegate nell’ordinanza numero 24: “Il centro urbano cittadino da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e soprattutto nel corso della stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari”.

Comportamenti dovuti anche e soprattutto “all’abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l’adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana”.

Naturalmente, con la pandemia non ancora sotto controllo, è un provvedimento che va anche nella direzione di evitare il più possibile assembramenti di persone che magari non indossano la mascherina. Anche perché nel capoluogo si contano in questo momento circa 20 positivi e l’attenzione deve rimanere alta. E con le temperature fresche magari sempre più persone entrano nei locali per bere una birra o un cocktail.

Visto che “nei mesi scorsi il fenomeno è stato controllato grazie a precedenti ordinanze di pari oggetto e contenuto e che quindi risulta necessario rinnovare i provvedimenti in parola al fine di consolidare i risultati ottenuti”, il sindaco ha deciso di prorogare le limitazioni a tutto il mese di settembre.