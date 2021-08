Il cammino tra i professionisti comincia il 29 agosto, quando prenderà il via la ‘nuova’ serie C 2021/2022. Poche ore dopo la pubblicazione dei gironi, la Lega Pro ha svelato i calendari con una trasmissione trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 57).

Debutto di fuoco per il Campobasso calcio che disputerà la prima partita della Lega Pro allo stadio Partenio-Adriano Lombardi contro i ‘lupi’ dell’Avellino, fra l’altro avversari della prima gara amichevole dei rossoblù. Partita finita 2 a 2.

Poi il big match contro il Taranto: si gioca allo stadio di contrada Selvapiana il 5 settembre per una sfida che riporta alla mente vecchi duelli e mai sopite rivalità. Seguirà la trasferta in provincia di Viterbo contro il Monterosi Tuscia. E ancora: Juve Stabia (19 settembre) e Fidelis Andria (26 settembre). Tre giorni dopo si parte per la Sicilia: c’è la gara col Palermo (29 settembre).

Altro match clou da segnare in calendario il 17 ottobre quando a Selvapiana arriverà il Bari. Mentre il 31 ottobre i ragazzi allenati da Mirko Cudini affronteranno un’altra partita delicata in terra siciliana con il Messina, il 7 novembre la sfida contro un’altra formazione isolana, il Catania. Un altro appuntamento imperdibile per i tifosi rossoblù è il 21 novembre quando nel capoluogo sbarcherà il Foggia di mister Zeman.

Il 2021 invece si chiuderà contro Catanzaro (12 dicembre a Selvapiana) e contro il Potenza (19 dicembre, questa volta in trasferta sul terreno di gioco lucano).

L’ultima giornata di campionato si giocherà il 24 aprile 2022.

QUI I CALENDARI NEL DETTAGLIO

Invece le avversarie del raggruppamento C sono state ufficializzate questa mattina: Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Juve Stabia, Latina, Messina Acr, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese.

Tuttavia, le prove generali prima del debutto in campionato inizieranno qualche giorno prima: il 22 agosto inizierà la Coppa Italia. Il Campobasso affronterà il Grosseto in Toscana e la vincente affronterà la formazione che porterà a casa il successo nel match Pescara-Olbia.

Nelle stesse ore il club di patron Gesuè ha annunciato l’ultimo acquisto: “Il Campobasso chiude un nuovo accordo e amplia la rosa a disposizione di mister Cudini. A mettere nero su bianco il proprio impegno per i Lupi nella prossima stagione è Federico Nacci, centrocampista classe 1998. Frutto del settore giovanile del Torino, con trascorsi anche nella Primavera della Juventus, Nacci vanta oltre 50 presenze in Lega Pro con le maglie del Bisceglie, Lecco, Paganese, Pisa e Pro Settimo”.