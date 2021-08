Preparatevi ad un post Ferragosto romantico nel magico scenario di Altilia: il 16 agosto nella splendida cornice dell’anfiteatro dell’area archeologica si svolgerà una serata speciale, nel segno della letteratura, della cultura e della tradizione della nostra regione. Si chiama ‘L’ammore è bell a ffà’ l’evento organizzato dall’amministrazione di Sepino e dall’associazione culturale ‘Tre fontane’.

Location da favola, e poi a garantire sullo spessore dell’iniziativa la professoressa Rosa Maria Socci, insegnante di discipline pittoriche e storia dell’arte nonchè fondatrice del Centro di Studio e Ricerca della tradizione e canzone molisana e tutore delle tradizioni folkloristiche campobassane su nomina del presidente della Regione Donato Toma.

La docente ha selezionato tredici poesie del ricco ma poco conosciuto patrimonio culturale molisano che reciterà nell’anfiteatro dalle 20.30. “Le poesie molisane sono tutte belle, è stato difficile sceglierne tredici”, sottolinea la professoressa impegnata in questi giorni a definire gli ultimissimi dettagli della serata.

Qualche anticipazione: si potranno ascoltare i versi di Luigi Antonio Trofa, Eugenio Cirese, Nina Guerrizio, Giuseppe Giordano solo per fare qualche nome. Autori di vari paesi del Molise, insomma, le cui poesie sono state musicate: ad accompagnare la professoressa Socci saranno Emanuele Schiavone alla fisarmonica e Roberto Schiavone alla chitarra. L’ingresso è gratuito.

Nel corso della serata, la docente parlerà anche della canzone popolare molisana e spiegherà come sono nati i componimenti che hanno fatto sospirare e far battere i cuori di tanti innamorati. Versi immortali che per fortuna ci fanno conoscere eventi come questo. Occasioni che ci fanno tornare indietro nel passato o ‘riconoscere’ per la prima volta l’ebbrezza dell’amore di un tempo.