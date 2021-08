Quattro istituti della regione hanno da oggi, lunedì 23 agosto, altrettanti dirigenti scolastici. Nella mattinata odierna, infatti, i neo dirigenti scolastici sono stati assunti. Le procedure si sono svolte nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale a Campobasso in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, che per i dirigenti, il personale e i docenti prende il via dal 1° settembre con incontri, riunioni e impegni per accogliere gli studenti.

Si tratta di Francesco Delzio che guiderà l’Istituto Comprensivo “Iovine” di Campobasso, Valeria Ferrara a capo del Cpia, il centro provinciale di istruzione degli adulti di Campobasso, e poi ancora sempre nel capoluogo molisano Giuseppe Natilli sarà il dirigente dell’istituto Comprensivo “Petrone”, infine Eleonigia Perone andrà a guidare l’Istituto Comprensivo del Fortore di Riccia- Sant’Elia a Pianisi.

I dirigenti, due provenienti dalla Campania, uno dalla Puglia e uno dal Molise, di età compresa tra i 41 e i 53 anni, sono stati individuati dal Ministero dell’Istruzione e assegnati al Molise per l’anno scolastico 2021/2022. I neo Dirigenti hanno firmato l’incarico alla presenza del Direttore dell’Usr Molise, Anna Paola Sabatini.

Le nomine di questa mattina vanno a completare il quadro dei dirigenti scolastici nelle scuole del centro e del basso Molise dopo il cambio al vertice dovuto anche ai trasferimenti e ai pensionamenti di alcuni dei presidi. Solo una scuola, l’Istituto Argentieri di Montenero di Bisaccia, andrà a reggenza, come confermato dall’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero sarà diretto da un dirigente che almeno per un anno lo avrà sotto la sua direzione.

In tutta Italia – come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise – sono stati assunti, per l’anno scolastico 2021/2022, 450 dirigenti scolastici, di cui 387 vincitori del concorso del 2017, nove provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2011 e 54 trattenuti in servizio ai sensi della legge 208/2015.