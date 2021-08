Scuola calcio Difesa Grande, Open day dal 2 al 4 settembre

Scatta nei prossimi giorni l’Open Day della scuola calcio di Difesa Grande. Appuntamento alle 17,30 sul campo in erba naturale del quartiere con tecnici federali e istruttori laureati in Scienze Motorie giovedì 2 settembre per i nati dal 2005 al 2008, venerdì 3 settembre per i nati dal 2009 al 2011 e sabato 4 settembre per i bambini dal 2012 al 2015.

La prova gratuita sarà valida dal 2 al 18 settembre, sabato escluso, mentre l’inizio della scuola calcio è fissato per il 20 settembre. Si tratta solo dell’inizio di un anno carico di novità per la società sportiva termolese.

Per info contattare Nunzio al 3738733904.