Scoprono di essere positivi per andare al ristorante a Ferragosto. Effetto Green Pass

Un tampone come lasciapassare per il pranzo di Ferragosto: ecco come è stato scoperto il cluster di Trivento. Un focolaio di giovani (6) che si sono sottoposti al tampone per poter andare al ristorante. Anche questo è l’effetto del Green Pass.

“Per il momento sono tutti asintomatici. Questo fa bene sperare per la loro salute”. A rassicurare sulle condizioni di salute dei giovanissimi di Trivento risultati contagiati lo scorso 21 agosto è il sindaco Pasquale Corallo.

Venerdì scorso è stato lui a rendere noto l’esito dei tamponi effettuati sul gruppo di amici che stava organizzando un pranzo al ristorante in occasione del Ferragosto. Si sono sottoposti al test per esibire il Green pass che è diventato obbligatorio dallo scorso 6 agosto per una serie di attività. Il decreto del Governo dello scorso 23 luglio infatti impone la certificazione verde laddove c’è rischio assembramenti: bar, ristoranti, piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, impianti sportivi, fiere, convegni, congressi. In tali luoghi si può entrare solo con la documentazione rilasciata ai vaccinati (anche con prima dose), ai guariti dalla malattia o a chi ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore. E al tampone si sono sottoposti appunto anche i ragazzini di Trivento – che vaccinati non sono – che hanno tra i 15 e i 16 anni.

Per sei di loro il test ha dato esito positivo certificando il contagio al virus: lo ha annunciato lo stesso primo cittadino nei giorni scorsi dal momento che fino a ieri (domenica 22 agosto) non c’era riscontro nei bollettini diramati quotidianamente dall’Asrem.

“La positività è emersa quando il primo ragazzo si è sottoposto al tampone per ottenere il Green Pass per partecipare ad un pranzo a Ferragosto”, esplicita il sindaco Corallo a Primonumero. “Per fortuna è stato introdotto il Green Pass a tutela della salute pubblica”, osserva ancora l’amministratore che nella vita svolge anche la professione di medico.

A Trivento dunque sono scattate prontamente le misure previste in questi casi: oltre agli adolescenti positivi al virus e che non sono vaccinati, sono state poste in isolamento anche sette famiglie per evitare l’ulteriore espansione del cluster che potrebbe annoverare altre persone. In attesa della chiamata da parte dall’Asrem per il tampone molecolare (l’unico in grado di confermare il contagio) nel laboratorio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, i familiari dei ragazzini si sono sottoposti ai test antigenici acquistabili in farmacia. Test risultati positivi per otto di loro.

Più di qualche dubbio c’è sull’origine del focolaio: quest’anno a Trivento, considerata la capitale italiana dell’uncinetto, c’è stato un boom di turisti da fuori regione. “Sono arrivati visitatori da tante regioni del Paese, speriamo che non si verifichino altre situazioni”, aggiunge Corallo. “Fra l’altro ad agosto ci si aspettava una recrudescenza del virus, si sta vedendo in tutta Italia”.