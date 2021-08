Hanno riportato un politrauma i due motociclisti in sella ad un mezzo a due ruote che questa mattina – 16 agosto – ha impattato contro un’automobile, come emerso dalle prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto all’altezza di un distributore di benzina e a poca distanza dalla farmacia comunale, tra via XXIV Maggio e via IV Novembre. Parliamo di una zona molto trafficata della città capoluogo. E anche le sorti delle due persone coinvolte nel sinistro hanno destato preoccupazione e apprensione tra i passanti presenti in quel momento nelle vicinanze dell’impatto.

Subito la telefonata al 118 che ha inviato un’ambulanza che ha trasferito in ospedale, al Cardarelli, i due motociclisti. Secondo i primi accertamenti medici, i due giovani hanno riportato un politrauma e sono stati ricoverati.

Dei rilievi si sono occupati i vigili urbani che ricostruiranno anche la dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità.