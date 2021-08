Scienze della Formazione primaria, ultimi giorni per l’iscrizione al test d’ammissione

Scienze della formazione primaria UniMol, anno accademico 2021/2022: ultimi giorni, dunque, per iscriversi al test di ammissione. La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro le 12 di mercoledì primo settembre, seguendo le istruzioni presenti sul portale dello studente e servizi online. Sono 290 i posti complessivamente disponibili.

Nel 2016 per la formazione dei futuri insegnanti UniMol si vedeva assegnati dal Ministero 110 posti. Gli anni successivi hanno visto il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria distinguersi per una continua crescita e una sempre maggiore attrattività. Nel 2017, infatti, si sale a 135, poi un nuovo incremento negli anni successivi sino a 155; nel 2020 un’ennesima e significativa testimonianza di qualità e rinnovata fiducia da parte del Ministero: ampliati a 290 i posti disponibili, più che raddoppiati in soli 4 anni.

Un’importante riconferma quella di quest’anno accademico, in un contesto di discussione nazionale caratterizzato da un’ampia dialettica e da riflessioni a più voci, i 290 posti complessivi sono un evidente attestato di fiducia che testimonia come la formazione delle prossime generazione di maestre e maestri all’UniMol sia un punto di riferimento non solo per il territorio molisano, e rappresenta anche un chiaro segnale di apprezzamento che si spiega grazie al lavoro di consolidamento e arricchimento del piano di studi di Formazione primaria, oltreché alla qualità ed alle opportunità del percorso di tirocinio svolto nelle scuole polo del sistema dell’istruzione italiano. Senza tralasciare la sintonia comune con i tutti i soggetti operanti nel campo della filiera formativa di cui la scuola è struttura portante.

I tempi per cogliere questa opportunità sono in scadenza, le iscrizioni al test di ammissione sono ormai agli sgoccioli. Restano ancora pochi giorni per iscriversi alla prova selettiva per accedere al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria del Dipartimento UniMol di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione, in continua crescita e sempre più attrattivo.