Scacchi di alto livello a Sepino: successo per il torneo internazionale

Da questa mattina, 21 agosto, nella zona del Parco Termale del Comune di Sepino è in fase di svolgimento il primo Torneo Internazionale di scacchi. 66 giocatori provenienti da varie regioni italiane, presenti anche maestri internazionali e due arbitri federali. Presente anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone: “Un grazie al presidente dell’Associazione Scacchistica Tre Fontane Sepino, Antonio Barile, alla signora Luciana Iamartino e al presidente del Circolo Scacchistico Monforte».

Micone ha poi fatto propria un’affermazione di Paolo Mauresing: “Gli scacchi non sono – come molti credono – un semplice gioco da tavola. Si elevano ad arte non solo per l’incalcolabile numero di combinazioni, ma soprattutto per il concetto, unico nel suo genere, di “scacco matto”. In ciò consiste il fascino e la bellezza degli scacchi, che anche il profano percepisce inconsciamente”.

La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di scacchi ‘Tre Fontane’ di Sepino. E alle 18 di domenica si terranno le premiazioni alla presenza del presidente Antonio Barile.