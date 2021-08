San Felice del Molise, Jacopo Trolio spegne la sua prima candelina!

È passato un anno dal giorno in cui hai cambiato le nostre vite rendendole ogni giorno sempre più belle! Siamo fieri e orgogliosi del bambino che stai diventando e soprattutto l’amore che ci dai con le tue risate, le facce buffe che fai e con i tuoi progressi quotidiani. Mamma e papà non potevano ricevere un dono meraviglioso! Grazie per averci riempito la vita piena di gioia e amore, ti auguriamo di crescere felice e pieno d’amore… Non ti faremo mancare mai nulla e saremo da esempio per te.

Buon compleanno amore nostro! Mamma e papà