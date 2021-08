Come dare un nuovo slancio ad una regione? Come sfruttare i social per rilanciare un territorio? Con nuove idee, con l’uso a proprio favore dei social e anche della magia del digitale, del disegno, dei colori e delle grafiche, il tutto supportato da un buon testo a corredo di quelle immagini che hanno il compito di raccontare una regione, la sua cultura, da quella storica a quella religiosa, per arrivare ovunque, rilanciare i territori e anche i piccoli borghi e perché no, far venire un po’ di curiosità anche a chi li vede da lontano.

E’ nato un po’ così il progetto Identità Molisana firmato da Marzia Lamelza, Alessia Mendozzi e Paolo Pasquale. Alla prima, illustratrice e graphic design trentenne di Termoli, il compito di dare nuova vita a santi, personaggi, monumenti attraverso illustrazioni “che raccolgono l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare”. Alla seconda, innamorata della scrittura, delle parole e di magico mondo di internet, invece il compito di tradurre in parole, attraverso lo storytelling come si dice adesso, la storia e la cultura di un luogo e infine al terzo, ingegnere edile con la passione per il Molise e per le fotografia, il compito di promuoverle attraverso Turismo in Molise. Una squadra nuova, piena di energie, idee, voglia di fare per movimentare la regione e rilanciarla ovunque.

“Riassumere un’identità territoriale non è semplice perché anche essa è fatta di tanti elementi – tangibili e intangibili – che nel corso della storia subiscono mutamenti – si legge nella presentazione del progetto -. L’identità è formata da un’insieme di elementi che si mescolano, si integrano, si rielaborano. Ma ci sono cose che restano come punti fermi: le emozioni. Sono come un faro: si può stare lontani da casa, si può vivere in città diverse, si può stare in mezzo a persone o contesti che non ci appartengono, quello che ci lega a un territorio, con cui ci identifichiamo,

che fa parte di noi, ce lo portiamo dietro ricordandoci chi siamo. Come una luce che non ci fa perdere nemmeno nei momenti più difficili. Identità Molisana è un progetto che nasce dall’esigenza di presentare alcuni elementi che compongono quella che, a nostro avviso, è l’identità della nostra terra. Terra troppo spesso derisa, snobbata, messa in ombra o associata ad altri luoghi per superficiali somiglianze (fisiche, dialettali, di carattere culinario…) che però non rappresentano l’essenza del Molise”.

Nascono così le illustrazioni in cui i santi protettori dei vari centri, come San Basso per Termoli e Sant’Anna per Jelsi, hanno una nuova vita, una nuova veste: colori accesi, color arcobaleno, una grafica fresca, per una nuova vita pop. Popolare, leggera, colorata, al passo con i tempi, una ventata di freschezza con le grafiche firmate da Marzia Lamelza, che hanno iniziato a fare il giro dei social, da Facebook a Instagram. Perché al tempo dei social, anche la cultura passa dagli smartphone, dai tag e dalle condivisioni che fanno il giro del mondo e portano il Molise ovunque.